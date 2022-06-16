Про це Михайло Подоляк інформує в твіттері.

"Три, максимум чотири кілометри від росіян. Це Херсонська область, це одне зі знищених, зруйнованих сіл наших.

Херсонську область, Запорізьку, Луганську, Донецьку ми будемо обов'язково звільняти - це навіть не обговорюється. Наші хлопці, які тут, вони щиро хочуть це зробити, вони все роблять правильно. Нам потрібна тільки конкретна далекобійна артилерія для того, щоб це було ефективно. Хлопці все зроблять, дайте тільки зброї, 70, 100 км і все буде вирішено", - сказав Полодяк.

У війні з РФ також важливо "правильно закінчити війну", а саме вигнати рашистів з України, наголосив радник.

"З Росією не можна буде домовитися. Вона сюди прийшла не воювати за щось, вона сюди зайшла знищувати все. Це і є сутність "руського міра", це сутність того, що вони будуть робити в Україні. Вони не дадуть нам можливості жити спокійно. Якщо ми неправильно закінчимо цю війну, а правильно закінчити - це вигнати росіян із території України в повному обсязі. Якщо ми неправильно закінчимо війну, вони будуть постійно з нами це робити. Вони не вміють жити самі й не хочуть, щоб жили класно ми", - додав радник голови Офісу президента.

Українці починають наступ, щоб, повернути Херсон, територію, яка зараз повністю контролюється російськими військами.

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