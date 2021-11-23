"Хочемо, аби люди почали виходити з тіні, адже це останній шанс": Гетманцев анонсував "нову еру фінансової прозорості"

Про це Гетманцев сказав у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"На кінець минуло тижня було амністовано 208 млн грн і до бюджету сплачено близько 10 млн грн збору. Минуло трохи більше двох місяців (з оголошення податкової "амністії" капіталів - ред.). Це не багато і не мало. Люди придивляються. Необхідні піонери - ті перші, хто пройде цим шляхом і подасть нульову декларацію, а за ними вже підуть всі інші. Ажіотаж є достатньо високим. Ми хочемо, аби люди повірили в це і масово почали заповнювати декларації, виходити з тіні, адже це є останнім шансом. В законі чітко написано: якщо ти не взяв участь у податковій амністії, тим самим ти заявив, що в тебе немає отриманих з ухиленням від оподаткування грошей. Ми повинні з вами розуміти, що ми починаємо нову еру фінансової прозорості, яка унеможливить ті чи інші дії з фінансами, якщо ти не можеш пояснити їх походження", - зазначив Гетманцев.



Нардеп припустив, що до кінця року на розгляд Верховної Ради буде внесено проєкт міністерства фінансів про непрямі методи податкового контролю, що передбачатиме стягнення з людини, яка не зможе пояснити походження своїх коштів, звичайну ставку податку - 18% від суми.



"Так працює весь світ. Хочемо чи не хочемо, ми не можемо бути чорною дірою на мапі Європи й продовжувати жити у середньовіччі, як ми жили 30 років. Навіть зараз, у пільговий період, люди не пояснюють походження своїх коштів. Вони несуть їх у банк, відкривають спеціальний рахунок, беруть довідку з банку і все", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня стартувала податкова амністія для громадян, яка триватиме до 1 вересня 2022 року.