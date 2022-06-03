Хочемо більше зброї від Німеччини, - Стефанчук зустрівся з Шольцем і запросив його в Україну
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та запросив його в Україну
Про це Стефанчук написав у Facebook.
"Ми були максимально щирі під час зустрічі з Федеральним Канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Німеччина є лідером ЄС, і її думка стосовно кандидатства ????????є надзвичайно важливою. Думаю, що зміг розвіяти всі скептичні побоювання, і сподіваюся на позитивне рішення на саміті Європейської Ради. Запросив Олафа Шольца відвідати Україну. Він подякував за це запрошення, і я дуже сподіваюся, що він його прийме", – написав Руслан Стефанчук.
Спікер Ради також дав інтерв’ю німецькій газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung, де заявив, що Україна потребує більше зброї від Німеччини.
"Звісно, Україна хотіла б більше зброї від Німеччини. Насамперед нам потрібна важка зброя. Наприклад, самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню або системи протиповітряної оборони, протикорабельного спорядження. Але нам приємно, що весь світ реагує й надає допомогу. Битися з Росією старою технікою – це довго й неефективно. Ми хочемо відстояти свою територію якомога швидше. Для цього потрібна найновіша техніка", – сказав Руслан Стефанчук.
- 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення опозиції у тому, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння України.
- У своєму виступі Олаф Шольц також пообіцяв надати Україні сучасну систему протиповітряної оборони та радар.
- Очікується, що в липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard зі складів німецької промисловості.
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