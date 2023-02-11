Хочемо, щоб українські діти були поколінням перемоги, а не війни, - Зеленська
Українські діти через повномасштабну агресію РФ вже рік змушені жити у постійній небезпеці, що навіть багатьом дорослим не до снаги
Про це дружина Президента Олена Зеленська сказала в інтерв’ю програмі "Logo!" провідного німецького мовника ZDF.
Зокрема Зеленська зазначила, що діти вже рік перебувають у небезпеці, де б вони не були на території України.
"Вони не в безпеці ані в школі, ані вдома - в тих місцях, де завжди діти почуваються в безпеці. Це дуже сумно, що ми маємо сотні тисяч, мільйони дітей, які втрачають дитинство", - наголосила перша леді.
Водночас вона зауважила, що не хотіла б, аби українські діти проносили травми війни через усе життя:
"Ми в Україні не хочемо, щоб вони стали поколінням війни. Ми хочемо, щоб вони стали поколінням перемоги".
Окрім цього, за словами Зеленської, українські діти змінились в багатьох сенсах, бо жити в небезпеці постійно не під силу навіть багатьом дорослим, а діти змушені це робити.
Вона також розповіла про українських дітей, які втратили своїх батьків через агресію Росії, а також про тих, які активно збирають кошти для ЗСУ.
Зеленська наголосила, що Україні потрібна зброя від партнерів, бо без неї неможливо захищатися від нападника.
"Кожен день зволікання – це нові смерті. Уявіть себе на нашому місці. Ти вкладаєш дитину спати, але не впевнений, чи скажеш "добрий ранок". Ця невпевненість виснажує. Думаю, свідомі люди у світі це зрозуміють", – пояснила вона.
- 14 грудня перша леді України Олена Зеленська, міністр освіти Франції Пап Ндіайє і перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали українських дітей, які вчаться в одній з французьких шкіл.
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