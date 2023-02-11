Хочемо, щоб українські діти були поколінням перемоги, а не війни, - Зеленська

Про це дружина Президента Олена Зеленська сказала в інтерв’ю програмі "Logo!" провідного німецького мовника ZDF.

Зокрема Зеленська зазначила, що діти вже рік перебувають у небезпеці, де б вони не були на території України.

"Вони не в безпеці ані в школі, ані вдома - в тих місцях, де завжди діти почуваються в безпеці. Це дуже сумно, що ми маємо сотні тисяч, мільйони дітей, які втрачають дитинство", - наголосила перша леді.

Водночас вона зауважила, що не хотіла б, аби українські діти проносили травми війни через усе життя:

"Ми в Україні не хочемо, щоб вони стали поколінням війни. Ми хочемо, щоб вони стали поколінням перемоги".

Окрім цього, за словами Зеленської, українські діти змінились в багатьох сенсах, бо жити в небезпеці постійно не під силу навіть багатьом дорослим, а діти змушені це робити.

Вона також розповіла про українських дітей, які втратили своїх батьків через агресію Росії, а також про тих, які активно збирають кошти для ЗСУ.

Зеленська наголосила, що Україні потрібна зброя від партнерів, бо без неї неможливо захищатися від нападника.

"Кожен день зволікання – це нові смерті. Уявіть себе на нашому місці. Ти вкладаєш дитину спати, але не впевнений, чи скажеш "добрий ранок". Ця невпевненість виснажує. Думаю, свідомі люди у світі це зрозуміють", – пояснила вона.