"Хочу дізнатися думку Путіна": Ердоган сподівається організувати зустріч Зеленського з очільником РФ у Стамбулі або Анкарі

Про це пише Hürriyet.



Реджеп Тайїп Ердоган заувжив, що президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до ідеї проведення тристоронньої зустрічі у форматі "Володимир Путін, Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган".



"У випадку позитивного ставлення Путіна до цього питання, сподіваюся, ми зможемо організувати таку зустріч в Стамбулі або Анкарі. До того ж, я хочу дізнатися думку Путіна під час телефонної розмови", - зазначив він.



За словами турецького президента, "справжня війна в регіоні - недобрий знак".

Нагадаємо, 29 листопада 2021 року Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.

Під час візиту до Києва 3 лютого президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що на шляху для завершення війни Україна готова робити все можливе на усіх майданчиках.

Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним у Туреччині на запрошення Реджепа Тайїпа Ердогана.

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