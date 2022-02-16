"Хочу дізнатися думку Путіна": Ердоган сподівається організувати зустріч Зеленського з очільником РФ у Стамбулі або Анкарі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорить з очільником РФ Володимиром Путіним свій намір провести в Анкарі чи Стамбулі тристоронню зустріч із ним і президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише Hürriyet.
Реджеп Тайїп Ердоган заувжив, що президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до ідеї проведення тристоронньої зустрічі у форматі "Володимир Путін, Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган".
"У випадку позитивного ставлення Путіна до цього питання, сподіваюся, ми зможемо організувати таку зустріч в Стамбулі або Анкарі. До того ж, я хочу дізнатися думку Путіна під час телефонної розмови", - зазначив він.
За словами турецького президента, "справжня війна в регіоні - недобрий знак".
- Нагадаємо, 29 листопада 2021 року Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.
- Під час візиту до Києва 3 лютого президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що на шляху для завершення війни Україна готова робити все можливе на усіх майданчиках.
- Президент України Володимир Зеленський погодився зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним у Туреччині на запрошення Реджепа Тайїпа Ердогана.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.34
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе