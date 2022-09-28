Про це йдеться в етері Еспресо.



"Хочу про це сказати, тому що багато родичів полонених можуть перебувати у такому самому стані. На приклад, мені повідомляли звільнені волонтери, що син в Оленівці, хоча можливо вони його з кимось переплутали. Також мені доносили різні чутки, тому я хочу застерегти родичів полонених від будь-яких марних очікувань і сказати, що навіть у випадку, якщо людина непомічена у списку з російської сторони, то це неостаточна інформація. Бо мій Ілля не був зафіксований як полонений з боку міжнародного Червоного Хреста, хоча ми туди зверталися багато разів, також не був зафіксований у російських списках. Зазначу, що тут є зв'язка, якщо росіяни фіксують полоненого, то тоді й Червоний Хрест має таку інформацію, і це нібито свідчить про те, що людина готується до обміну. От у нашому випадку такого не було. Тобто він був зафіксований тільки з нашого боку як військовополонений, і все", - розповіла мама Іллі Самойленка.



Пані Алла додала, що була повна тиша, вона не отримувала жодної звісточки, Ілля не дзвонив, не писав, ніяк не повідомляв про себе, тому вона точно не знала, де перебуває син.



"Попри різну інсайдерську інформацію та джерела, достеменно ніхто нічого не знає. І ми зараз боремося за те, щоб у цій ситуації, хоча б мати зв'язок, як це передбачено Женевськими конвенціями й за цим має слідкувати Червоний Хрест та ООН. Сподіваюся на широкий міжнародний розголос та на консолідовану позицію тих людей, які можуть вплинути на зміну законодавства і зробити щось для того, щоб подібне більше не повторювалося та виконувалися Женевські конвенції. Звісно, сподіваюся на диво і на те, що дуже швидко відбудеться черговий обмін і до зими будуть обміняні всі наші полонені. Я дуже на це сподіваюся", - підкреслила Алла Самойленко.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.

Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.

СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Також наречена азовця Галина Клемпоуз зазначила: "Ми не знаємо, що відомо ворогові про наших військовополонених, тому раджу рідним акуратно ставитися до публічних дописів".

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