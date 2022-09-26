Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми маємо тримати в інформаційному полі саме питання військовополонених українців, не вважаю, що є доречним публікувати всі особисті дані військовополонених, тому що це може зашкодити. Ми не знаємо, що відомо ворогові про того чи того військового, тому раджу рідним акуратно ставитися до постів про своїх близьких. Я надалі не бажаю висвічувати ні імені, ні псевдо, ні інформацію про свою рідну людину, тому що він не в безпеці, щоб заявляти про нього на весь світ, і я вважаю, що таким чином, можливо, як мінімум подарую йому трішки спокою в тих умовах і що його менше будуть чіпати", - сказала Галина Клемпоуз.

Наречена полоненого азовця вважає, що тема військовополонених українців повинна постійно бути в інформаційному полі.

"Інформаційно – 100% потрібно підтримувати цю тему. Наша держава також дуже багато для цього робить. Про це варто згадати, тому що по факту офіційні представники нашої країни ведуть перемови й добиваються того, щоб той чи той захисник повернувся додому", - додала вона.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.

Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.

СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.

Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися.

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