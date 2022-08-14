"Хочуть зрозуміти, що саме пішло не так": незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ
Скандальний звіт Amnesty International від 4 серпня про ЗСУ, у якому йдеться, буцімто українські військові розміщують озброєння в школах і лікарнях і наражають на небезпеку цивільне населення, перевірять незалежні експерти
Про це повідомляє агенція DW.
Як йдеться у повідомленні, незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International від 4 серпня про ЗСУ, у якому йдеться, буцімто українські військові розміщують озброєння в школах і лікарнях і наражають на небезпеку цивільне населення.
"У правозахисній організації зазначили, що "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так" у ситуації зі звітом, в якому ЗСУ звинувачуються у порушенні законів війни", - пише DW.
Експерти хочуть перевірити проведені дослідження, процес підготовки матеріалу, передумови публікації цього пресрелізу. Також планується вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури.
"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", - кажуть в AI.
Як пише DW, в організації шкодують, що пресреліз оприлюднили без достатнього контексту.
"У ньому не було приділено належної уваги російській агресії у порушення міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.
В Amnesty International визнають, що звіт склали без коректних і точних висновків.
"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості... Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - додали Amnesty International.
- 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
- Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
- Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.
- Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.
- Після опублікування звіту, в якому Amnesty International закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик, фінське відділення правозахисної організації втратило близько 400 донорів.
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