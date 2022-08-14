Про це повідомляє агенція DW.

Як йдеться у повідомленні, незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International від 4 серпня про ЗСУ, у якому йдеться, буцімто українські військові розміщують озброєння в школах і лікарнях і наражають на небезпеку цивільне населення.

"У правозахисній організації зазначили, що "хочуть зрозуміти, що саме пішло не так" у ситуації зі звітом, в якому ЗСУ звинувачуються у порушенні законів війни", - пише DW.

Експерти хочуть перевірити проведені дослідження, процес підготовки матеріалу, передумови публікації цього пресрелізу. Також планується вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", - кажуть в AI.

Як пише DW, в організації шкодують, що пресреліз оприлюднили без достатнього контексту.

"У ньому не було приділено належної уваги російській агресії у порушення міжнародного права та численним воєнним злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.

В Amnesty International визнають, що звіт склали без коректних і точних висновків.

"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості... Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - додали Amnesty International.