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Головна Світ Майже 60 років співпраці. Співзасновник шведської Amnesty оголосив, що покидає організацію через її звіт щодо війни в Україні

Майже 60 років співпраці. Співзасновник шведської Amnesty оголосив, що покидає організацію через її звіт щодо війни в Україні

10 серпня, 2022 середа
18:38
Світ Пер Вестберг здійснив демарш з Amnesty International

Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ

Про це пише видання Svenska Dagbladet.

"Я є членом [організації] вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю", — заявив Вестберг.

Він нагадав, що на початку свого існування Amnesty працювала над звільненням політв'язнів, проте після цього поступово, "іноді спірно", розширила свій мандат.

Вестберг став співзасновником шведського підрозділу Amnesty International у 1964 році.

  • 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. 
  • Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
  • Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
  • 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
  • Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
  • Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.

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війна з Росією
Швеція
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