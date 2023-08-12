Холанд оформив дубль та приніс "Ман Сіті" перемогу в першому матчі нового сезону АПЛ
Сьогодні, 11 серпня, "Манчестер Сіті" переміг "Бернлі" у першому матчі нового сезону АПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відкриття нового сезону АПЛ закінчився перемогою "Сіті" з рахунком 3:0. Дубль у ворота "Бернлі" оформив норвезький форвард Ерлінг Холанд. Ще один м'яч забив Родрі.
У наступному турі АПЛ, 19 серпня, "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ньюкасла".
На "Бернлі" чекає зустріч з "Лутон Таун", проте гра перенесена. То ж команда Венсана Компані готуватиметься вже до 3-го туру, де зустрінеться з "Астон Віллою".
Англійська Прем'єр-ліга
1-й тур
11 серпня
"Бернлі" - "Манчестер Сіті" 0:3
Голи: Холанд, 4, 36, Родрі, 75
Фото: Getty Images
- Ввечері суботи, 10 червня, міланський "Інтер" поступився англійському "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
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