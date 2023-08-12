Холанд оформив дубль та приніс "Ман Сіті" перемогу в першому матчі нового сезону АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відкриття нового сезону АПЛ закінчився перемогою "Сіті" з рахунком 3:0. Дубль у ворота "Бернлі" оформив норвезький форвард Ерлінг Холанд. Ще один м'яч забив Родрі.

У наступному турі АПЛ, 19 серпня, "Манчестер Сіті" зіграє проти "Ньюкасла".

На "Бернлі" чекає зустріч з "Лутон Таун", проте гра перенесена. То ж команда Венсана Компані готуватиметься вже до 3-го туру, де зустрінеться з "Астон Віллою".

Англійська Прем'єр-ліга

1-й тур

11 серпня

"Бернлі" - "Манчестер Сіті" 0:3

Голи: Холанд, 4, 36, Родрі, 75

Фото: Getty Images