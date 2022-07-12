Хорватія переходить на євро, – рішення Ради ЄС

Про це Рада ЄС повідомляє на своєму сайті.

У вівторок, 12 липня, Рада прийняла останні три правові акти, необхідні для того, щоб Хорватія могла стати членом єврозони із 1 січня 2023 року.

Президент США передав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії у НАТО на ратифікацію в сенат.

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