Хорватія переходить на євро, – рішення Ради ЄС
Хорватія приєднається до зони євро із 1 січня 2023 року
Про це Рада ЄС повідомляє на своєму сайті.
У вівторок, 12 липня, Рада прийняла останні три правові акти, необхідні для того, щоб Хорватія могла стати членом єврозони із 1 січня 2023 року.
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