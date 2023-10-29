Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив переможців

Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.

Цього року фестиваль відбувався з 21 по 29 жовтня за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Goethe-Institut, посольства Швейцарії, Італії, США в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

Так, найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано картину про кохання двох ув’язнених підлітків "Втрачений рай" Зено Ґратона (Бельгія, Франція).

Спеціальні відзнаки отримали фільм "Скарб" Луни Кармун (Сполучене Королівство) і драма "20 тисяч видів бджіл" Естібаліc Урресоли Солахурен (Іспанія).

Найкращим студентським фільмом повнометражного конкурсу визнано стрічку Алли Савицької "Tutti" про знаменитий київський хор "Щедрик".

Фото: Держкіно / фейсбук

Спеціальні відзнаки отримали стрічки "Голоси інших" Фатіми Качі (Франція) та "Тиша бананових дерев" Енеоса Чарки (Угорщина, Бельгія, Португалія, Албанія).

Перемогу в короткометражній секції міжнародного конкурсу здобув фільм "Речі, про які ми не чули", режисером якого є Рамазан Кіліч (Туреччина).

Спеціальну відзнаку отримали фільми "Сука" Карли Мело Гампер (Колумбія, Франція) та "Принесені в жертву" Ауреліє Олівейра Перне (Швейцарія, Португалія).

Перемогу в національному короткометражному конкурсі здобув архівний документальний фільм "Анкета" Наталії Ільчук.

Спеціальні відзнаки від журі національного конкурсу отримали фільми "Там, де він ступав" Єгора Гармаша та "Войси з Бахмута" Ігора Бабаєва.

Переможцем конкурсу документальних повнометражних дебютів став фільм Лесі Кордонець "Переступаючи кордони" (Швейцарія).

Фото: Держкіно / фейсбук

Спеціальні відзнаки журі документального конкурсу отримали фільми "Затемнення" Наташі Урбан (Норвегія) та "Anhell69" Тео Монтойї, (Колумбія, Румунія, Франція, Німеччина).

Найкращим фільмом за результатами глядацького голосування "Молодості" став фільм "Tutti" Алли Савицької.

Дитяче журі також обрало переможців. Найкращим фільмом секції Teen Screen став фільм "Малече"Зари Двінґер (Польща, Нідерланди).

Дипломи отримали фільми "Боєць", режисер Кам’єл Шоунаар (Нідерланди), та "Блиск моря", режисер Дом’єн Хейхе (Бельгія, Нідерланди).

Нагороду "Скіфський олень" за вагомий внесок в український кінематограф отримала кінознавиця, професорка Оксана Мусієнко.