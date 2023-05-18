Кількість постраждалих дітей унаслідок агресії РФ збільшилася до 1460

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 18 травня 2023 року більше ніж 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - пише відомство.

Ця інформація не остаточна, адже триває робота з встановлення даних у місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 459, Харківщині - 277, Київщині - 128, Херсонщині - 102, а також у Запорізькій області - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70 та Луганській - 66.



Учора, 17 травня, внаслідок обстрілу російського війська міста Херсон та селища Зеленівка загинув 5-річний хлопчик. Також поранення отримав підліток 16 років.



Повідомити та знайти всю інформацію про постраждалих дітей можна на платформі "Діти війни".

Фото: Офіс генпрокурора