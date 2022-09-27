Кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, зросла на 30% за тиждень

Про це повідомляє Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex.

За інформацією відомства, протягом минулого тижня до ЄС в'їхали майже 66 тис. громадян Росії, що на понад 30% більше порівняно з попереднім тижнем. Найбільше росіян прибуло до Фінляндії та Естонії. Зокрема, за останні чотири дні до Фінляндії – 30 тисяч. Кількість перетинів кордону значно зросла після оголошеної мобілізації в Російській Федерації.

Більшість із тих громадян РФ, які в'їжджають до Євросоюзу, мають посвідки на проживання чи візи до країн-членів ЄС або асоційованих країн Шенгенської угоди, інші мають подвійне громадянство.

За оцінками Frontex, є ймовірність, що побільшає випадків нелегальних перетинів кордону, якщо Російська Федерація вирішить закрити кордон для потенційних призовників.

"У короткостроковій перспективі ми, ймовірно, побачимо зростання кількості російських громадян, які прибувають на пункти перетину кордону з ЄС через невизначеність, пов’язану з поточною мобілізацією в Російській Федерації. У довгостроковій перспективі ми зможемо спостерігати збільшення незаконного перетину кордону на зовнішніх кордонах ЄС із Росією та Україною, а також збільшення незаконного перебування в ЄС громадян Росії, які вже перебувають у країнах-членах Євросоюзу", – йдеться в повідомленні.

Загалом від початку російського вторгнення в Україну понад 1,303 млн громадян Росії в’їхали до Європейського Союзу через його сухопутні кордони. Водночас понад 1,273 млн громадян Росії повернулися до РФ.

Через "останні зміни в безпеці" та масове бажання росіян якнайшвидше виїхати з РФ фінські прикордонники ініціювали побудову паркану на кордоні з Росією

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