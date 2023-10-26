Кількість загиблих співробітників ООН в Газі зросла до 35

Про це йдеться у заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Я сумую та вшановую десятки колег з ООН. На жаль, щонайменше 35 загиблих під час бомбардування Гази за останні два тижні, це кількість зростає", - сказав він.

За словами генсека, у притулках ООН у Газі ховаються близько 600 тисяч палестинців.

"Ми повинні вимагати, щоб усі сторони дотримувалися та поважали свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом; постійно піклуватися про збереження цивільного населення при веденні військових дій; і поважати та захищати лікарні та недоторканність об’єктів ООН", - сказав Гутерреш.