Кількість загиблих співробітників ООН в Газі зросла до 35
Унаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль кількість загиблих працівників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) зросла до 35 жертв
Про це йдеться у заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
"Я сумую та вшановую десятки колег з ООН. На жаль, щонайменше 35 загиблих під час бомбардування Гази за останні два тижні, це кількість зростає", - сказав він.
За словами генсека, у притулках ООН у Газі ховаються близько 600 тисяч палестинців.
"Ми повинні вимагати, щоб усі сторони дотримувалися та поважали свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом; постійно піклуватися про збереження цивільного населення при веденні військових дій; і поважати та захищати лікарні та недоторканність об’єктів ООН", - сказав Гутерреш.
- 12 жовтня було відомо про 12 співробітників ООН, які загинули внаслідок авіаударів у секторі Гази.
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