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Американська кіноакадемія запросила українських режисерів Чернова та Лозницю приєднатися до організації

26 червня, 2024 середа
22:36
Кіно

Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає "Оскар", запросила приєднатися до організації українських режисерів Мстислава Чернова та Сергія Лозницю

Зміст

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.

Зокрема там зазначено, що Академія запросила 487 митців і керівників приєднатися до організації в 2024 році. 

В Академії наголосили, що відбір членів ґрунтується на “професійній кваліфікації з постійним прагненням до представництва, залучення та рівності”. 

Цього року серед запрошених 71 номінант на «Оскар», у тому числі 19 переможців.

"Ми раді вітати цьогорічний клас нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу спільноту кінематографістів", - зазначили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.

Власне, серед документалістів зазначений воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов.

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Сергія Лозницю відзначили за фільми "Бабин Яр. Контекст" та Mr. Landsbergis.

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  • У липні 2021 року фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав на Каннському фестивалі спеціальний приз журі премії "Золоте око".
  • Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Теги:
Культура
Україна
Оскар
Маріуполь
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