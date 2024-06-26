Американська кіноакадемія запросила українських режисерів Чернова та Лозницю приєднатися до організації

Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.

Зокрема там зазначено, що Академія запросила 487 митців і керівників приєднатися до організації в 2024 році.

В Академії наголосили, що відбір членів ґрунтується на “професійній кваліфікації з постійним прагненням до представництва, залучення та рівності”.

Цього року серед запрошених 71 номінант на «Оскар», у тому числі 19 переможців.

"Ми раді вітати цьогорічний клас нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу спільноту кінематографістів", - зазначили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.

Власне, серед документалістів зазначений воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов.

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Сергія Лозницю відзначили за фільми "Бабин Яр. Контекст" та Mr. Landsbergis.

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