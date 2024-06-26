Американська кіноакадемія запросила українських режисерів Чернова та Лозницю приєднатися до організації
Академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає "Оскар", запросила приєднатися до організації українських режисерів Мстислава Чернова та Сергія Лозницю
Про це йдеться на сайті Американської кіноакадемії.
Зокрема там зазначено, що Академія запросила 487 митців і керівників приєднатися до організації в 2024 році.
В Академії наголосили, що відбір членів ґрунтується на “професійній кваліфікації з постійним прагненням до представництва, залучення та рівності”.
Цього року серед запрошених 71 номінант на «Оскар», у тому числі 19 переможців.
"Ми раді вітати цьогорічний клас нових членів Академії. Ці надзвичайно талановиті митці та професіонали з усього світу зробили значний вплив на нашу спільноту кінематографістів", - зазначили генеральний директор Академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.
Власне, серед документалістів зазначений воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов.
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Сергія Лозницю відзначили за фільми "Бабин Яр. Контекст" та Mr. Landsbergis.
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- У липні 2021 року фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав на Каннському фестивалі спеціальний приз журі премії "Золоте око".
- Україна вперше отримала "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
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