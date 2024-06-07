Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року
Американська письменниця Сюзанна Коллінз працює над новою книжкою "Схід сонця на жнивах" (Sunrise on the Reaping), яка вийде в 2025 році та буде екранізована
Про це пише Variety.
У листопаді минулого року в прокат вийшов приквел "Голодних ігор" - "Балада про співочих пташок і змій", що зібрав у прокаті $337 млн. Після успіху фільму медіакомпанія Lionsgate натякала, що четверта стрічка, імовірно, буде не останньою у серії фільмів про антиутопічну державу Панем, розташовану в постапокаліптичній Північній Америці.
"Фільм відкрив нескінченну низку можливостей, від яких Сюзанна може відштовхнутися, і в яких [студія Lionsgate] може піти разом з нею", — сказав голова групи кіностудії Адам Фогельсон.
Тепер стало відомо, що Коллінз пише нову книгу "Схід сонця на жнивах" (Sunrise on the Reaping), яка вийде у 2025 році. Вихід екранізації запланований на 20 листопада 2026 року. Френсіс Лоуренс, який зрежисував усі попередні частини "Голодних ігор": "Голодні ігри: У вогні", "Голодні ігри: Переспівниця. Частина I" та "Голодні ігри: Переспівниця. Частина II" та "Балада про співочих пташок і змій" - веде переговори щодо роботи і над пʼятим фільмом.
Події майбутнього роману знову розгортатимуться у світі Панем за 24 роки до подій трилогії "Голодні ігри" і через чотири десятиліття після "Балади про співочих птахів і змії".
"Сюзанна Коллінз — майстерна оповідачка і наша творча північна зірка. Для нас не може бути більшого щастя, ніж бути скерованими і довіряти співробітниці, чий талант і уява настільки блискучі", — сказав Фогельсон у заяві.
Мередіт Вік і Скотт О'Браєн стежитимуть за виробництвом від імені студії.
Франшиза фільмів "Голодні ігри" зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті, а фільм 2013 року "У вогні" став найкасовішим, отримавши $865 млн.
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