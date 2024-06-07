Авторка "Голодних ігор" пише пʼяту книжку серії, фільм за нею вийде 2026 року

Про це пише Variety.

У листопаді минулого року в прокат вийшов приквел "Голодних ігор" - "Балада про співочих пташок і змій", що зібрав у прокаті $337 млн. Після успіху фільму медіакомпанія Lionsgate натякала, що четверта стрічка, імовірно, буде не останньою у серії фільмів про антиутопічну державу Панем, розташовану в постапокаліптичній Північній Америці.

"Фільм відкрив нескінченну низку можливостей, від яких Сюзанна може відштовхнутися, і в яких [студія Lionsgate] може піти разом з нею", — сказав голова групи кіностудії Адам Фогельсон.

Тепер стало відомо, що Коллінз пише нову книгу "Схід сонця на жнивах" (Sunrise on the Reaping), яка вийде у 2025 році. Вихід екранізації запланований на 20 листопада 2026 року. Френсіс Лоуренс, який зрежисував усі попередні частини "Голодних ігор": "Голодні ігри: У вогні", "Голодні ігри: Переспівниця. Частина I" та "Голодні ігри: Переспівниця. Частина II" та "Балада про співочих пташок і змій" - веде переговори щодо роботи і над пʼятим фільмом.

Події майбутнього роману знову розгортатимуться у світі Панем за 24 роки до подій трилогії "Голодні ігри" і через чотири десятиліття після "Балади про співочих птахів і змії".

"Сюзанна Коллінз — майстерна оповідачка і наша творча північна зірка. Для нас не може бути більшого щастя, ніж бути скерованими і довіряти співробітниці, чий талант і уява настільки блискучі", — сказав Фогельсон у заяві.

Мередіт Вік і Скотт О'Браєн стежитимуть за виробництвом від імені студії.

Франшиза фільмів "Голодні ігри" зібрала понад $3,3 млрд у світовому прокаті, а фільм 2013 року "У вогні" став найкасовішим, отримавши $865 млн.

