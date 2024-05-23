Європейський фонд виділить 400 тис. євро для 8 українських фільмів

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

На Каннському кіноринку європейський фонд солідарності для українських фільмів оголосив результати першого раунду конкурсу фонду у 2024 році. Загалом підтримку на загальну суму 400 тис. євро для завершення стрічок отримають 8 проєктів - 5 документальних та 3 ігрових.

Підтримку отримали такі документальні фільми: "Прислухаючись до світу" режисерки Єлизавети Сміт, Maidan Time Machine режисерів Володимира Тихого і Романа Любого, "Тиха повінь" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Донька" режисера Єгора Олєсова, The Soldier’s Journey режисерки Олени Максьом.

Також фінансування отримають ігрові фільми: Timestamp режисерки Катерини Горностай, "До перемоги!" режисера Валентина Васяновича та "Війна очима тварин" Мирослава Слабошпицького, Юлії Шашкової, Олексія Мамедова, Максима Тузова, Андрія Лідаговського та Святослава Костюка.

Зазначається, що ці проєкти були відібрані "завдяки їхній значущості та вагомому внеску в культурну спадщину України".

Підтримка європейського фонду солідарності допоможе цим фільмам завершити виробництво та знайти свою аудиторію. Європейський фонд солідарності для українських фільмів створений з метою підтримки українських кінематографістів, сприяння розвитку національного кінематографа та його інтеграції у світовий кінопростір.