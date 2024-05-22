Фільм "20 днів у Маріуполі" вперше показали в Таїланді

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Таїланді.

У рамках щорічного кінофестивалю ЄС 20 травня в місті Бангкок відбулася перша в Таїланді демонстрація фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Подивитися оскароносний фільм про облогу російською злочинною армією українського портового міста зібралася повна зала, що доводить величезний інтерес з боку громадськості.

"Цей потужний документальний фільм захопив аудиторію своєю емоційною розповіддю та чесним зображенням стійкості та мужності, проявлених у важкі дні облоги Маріуполя. Історії тих, хто витримав неймовірні труднощі, заслуговують бути розказаними", - зазначили в посольстві.

Перед початком показу тимчасовий повірений у справах України Павло Орел звернувся до аудиторії з промовою та наголосив на критичній ролі фільму у підвищенні обізнаності світової спільноти щодо неспровокованої російської військової агресії проти України.