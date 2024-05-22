Фільм "20 днів у Маріуполі" вперше показали в Таїланді
Документальний фільм Мстислава Чернова про перші дні повномасштабного вторгнення "20 днів у Маріуполі", який отримав "Оскар", показали в Бангкоку
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Таїланді.
У рамках щорічного кінофестивалю ЄС 20 травня в місті Бангкок відбулася перша в Таїланді демонстрація фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі". Подивитися оскароносний фільм про облогу російською злочинною армією українського портового міста зібралася повна зала, що доводить величезний інтерес з боку громадськості.
"Цей потужний документальний фільм захопив аудиторію своєю емоційною розповіддю та чесним зображенням стійкості та мужності, проявлених у важкі дні облоги Маріуполя. Історії тих, хто витримав неймовірні труднощі, заслуговують бути розказаними", - зазначили в посольстві.
Перед початком показу тимчасовий повірений у справах України Павло Орел звернувся до аудиторії з промовою та наголосив на критичній ролі фільму у підвищенні обізнаності світової спільноти щодо неспровокованої російської військової агресії проти України.
Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Згодом Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю з заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним із головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.
18 лютого стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" на британській премії BAFTA.
Документалка також посіла у списках найкращих фільмів, складених виданням The Guardian, 4-те місце у Великій Британії та 6-те - у США. Видання IndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.
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