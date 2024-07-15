Капітан Барбосса з "Піратів Карибського моря" Джеффрі Раш розповів, чи зʼявиться в новій частині

Про це пише Movie Web.

Наразі триває робота над масштабним перезапуском "Піратів Карибського моря". Окрім обговорення, чи повернеться до своєї ролі Джонні Депп, питання викликає і поява на екранах Джеффрі Раша. Австралійський актор, лауреат премій "Оскар", BAFTA і "Золотий глобус" зіграв у франшизі капітана Гектора Барбоссу - заклятого ворога і суперника Джека Спарроу.

Персонаж Раша пожертвував своїм життям заради доньки. Актор зізнався, що гіпотетичне повернення до роботи над "Піратами" викликає в нього неоднозначну реакцію. Барбосса обдурив смерть у фільмі "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" після того, як його повернула до життя Тія Далма (Наомі Гарріс). Проте нині Раш не наважується повторити свою роль у майбутньому фільмі.

Він вважає, що це було б поганою ідеєю.

"Я б не дозволив їм зробити це в минулому фільмі, тому що я сказав: "Я пожертвував життям заради своєї дочки". Ви не можете раптово зʼявитися і сказати, що збираєтеся повернути персонажа. Але я придумав хорошу ідею, яка заснована на класичному поверненні батька Гамлета. І я просто сказав: "Я можу повернутися", - зазначив Раш.

Слова Раша свідчать про те, що він не особливо зацікавлений у ролі Барбосси в наступному фільмі, але він також не повністю проти цього.

Капітан Гектор Барбосса, хитрий та підступний пірат, який керується особистими мотивами, відкупився у фінальному фільмі "Пірати Карибського моря: Помста Салазара". У фільмі Барбосса знаходить свою давно втрачену доньку Каріну Сміт (Кая Скоделаріо), заради якої він жертвує своїм життям, намагаючись убити капітана Армандо Салазара (Хав’єр Бардем).

Хоча Барбосса завжди був відомий своєю відчайдушною гонитвою за скарбами, його головна жертва заради порятунку справжнього скарбу, власної доньки, надала його персонажу ідеального завершення, хоча цього не можна сказати про Каріну, яка шукала його все життя і втратила, тільки-но знайшовши. Цілком зрозуміло, що Джефрі Раш не хотів би зіпсувати одну зі своїх найпам’ятніших ролей.

Раніше повідомлялося, що студія Disney може зняти два окремих фільми франшизи "Пірати Карибського моря", одна зі стрічок зосередиться на жіночому персонажі з зіркою "Барбі" Марго Роббі в головній ролі. Продюсер також натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи.