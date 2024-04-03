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Хвора на рак зірка "Беверлі-Гіллз" і "Зачарованих" Шеннен Догерті продає майно, бо не сподівається на одужання

3 квітня, 2024 середа
10:24
Кіно Шеннен Догерті

Американська акторка Шеннен Догерті, у якої виявили метастази в мозку після тривалого лікування раку, готується до смерті, щоб допомогти своїй матері пережити втрату в майбутньому

Про це пише Page Six.

52-річна акторка Шеннен Догерті, яка здобула найбільшу популярність завдяки ролям у серіалах "Район Беверлі-Гіллз" і "Усі жінки — відьми" ("Зачаровані"), відверто розповідає про те, як проживає боротьбу з раком молочної залози 4 стадії. Вона поділилась, що зайнялась прибиранням своїх складських приміщень і будинків, щоб зробити "легший перехід" для своєї матері, Рози, коли Шеннен помре.

"Мій пріоритет зараз — моя мама. Я знаю, що їй буде важко, якщо я помру раніше за неї. Оскільки їй буде дуже важко, я хочу, щоб інші речі були набагато простішими. Я не хочу, щоб у неї була купа справ. Я не хочу, щоб у неї було чотири комори, заповнені меблями", — сказала акторка під час епізоду свого подкасту Let’s Be Clear.

Догерті пояснила, що почала переглядати свої речі, щоб пожертвувати або продати антикваріат та інші предмети, які вона збирала роками "на всякий випадок", якщо з нею щось трапиться. Акторка нещодавно здійснила поїздку на південь до свого будинку в Теннессі, щоб зібрати свої речі після того, як вона вирішила відмовитися від своєї мрії жити на цій території та розводити коней.

"Тож ми були в Теннессі, і я збирала речі в одне з місць там. Це було дуже важко і дуже емоційно, тому що певною мірою я відчувала, що відмовляюся від своєї мрії побудувати цю територію, побудувати будинок для себе та будинок для моєї мами, а потім розширити сарай", - зізналася Догерті.

Акторка додала, що планувала побудувати притулок для коней, яких "покинули їхні власники, тому що вони занадто старі".

"Це була одна з моїх мрій. Я пакувала речі й почала плакати... Я відчувала, що відмовляюся від мрії, і що це означало для мене? Чи означало це, що я відмовилася від життя? Чи означало це, що я здаюся? Моя мама була там, і вона сказала: "Не позбувайся цього місця, воно гарне. Тобі не потрібно цього робити, і ти можеш це залишити". Я відповіла: "Так, я можу", — поділилась вона, плачучи.

Через тиждень Догерті повернулася додому, щоб упакувати всі свої речі в фургон, щоб привезти їх назад до Каліфорнії. Зірка "Зачарованих" пояснила, що там у неї сталося прозріння, оскільки вона зрозуміла, що її мрія була "дурною ідеєю" через те, скільки їй коштуватиме ремонт помешкання.

Вона сказала, що відпустити мрію було правильним вчинком, знаючи, що це принесе їй відчуття умиротворення.

"Я все ще можу реалізовувати свою мрію — допомагати коням. Я все ще можу втілити цю мрію в життя, дійсно беручи участь у рятувальних операціях, які набагато більш посильні для мене", - уточнила вона.

Акторка пояснила, що відмова від майна та інших речей допомагає "залишити чистіший і легший перехід" для її сім’ї. Під час цього процесу Догерті зрозуміла, що її речі не приносять їй стільки радості, скільки спогади з мамою та близькими.

"Це дозволяє мені здійснити більше поїздок, тому що я заробляю гроші, я це продаю. Тоді я створюю різні спогади, і я будую спогади з людьми, яких люблю. Я можу звозити маму у відпустку, тому що у мене є всі ці додаткові гроші, які валяються навколо, і я не копаюся в грошах, які є в моєму маєтку, щоб переконатися, що про всіх у моєму житті подбають, коли я буду мертва", - підсумувала акторка.

  • У 2015 році їй вперше діагностували рак молочної залози. У 2017-му вона досягла ремісії, а в лютому 2020 року у неї діагностували рак молочної залози 4 стадії. На початку 2023 року акторка повідомила, що у неї виявили метастази в мозку
  • Шеннен Догерті підтримала Україну. У 2022 році вона нагадала глядачам "Оскара" про війну, поширивши страшні новини
  • Вона різко засудила злочинний ракетний обстріл режимом Путіна цивільного населення, яке намагалося вибратися з Краматорська, назвавши такі дії окупантів військовим злочином та справжнім звірством
Теги:
Культура
Шоу-бізнес
США
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