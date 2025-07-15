Науково-фантастична трагікомедія "Ти – Космос" здобула дві нагороди на кінофестивалі у Швейцарії

Про це повідомляє Держкіно.

Стрічка "Ти – Космос" режисера Павла Острікова здобула дві нагороди на престижному 24-му Міжнародному фестивалі фантастичного кіно (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) у Швейцарії.

Фільм українського режисера отримав Youth Award — за найкращий повнометражний фільм та RTS Audience Award — приз глядацьких симпатій на фестивалі, наданий телерадіокомпанією RTS (Radio Télévision Suisse).

Ці нагороди увійшли до розділу International Competition, що охоплює жанрове кіно світового рівня.

"Ти — космос" перевертає ідею космосу як порятунку для людства, поміщаючи в центр "випадкового" астронавта, який фаталістично стикається зі знищенням Землі. Фільм, клаустрофобічний і зосереджений переважно на одному персонажі, привертає увагу до надзвичайно дивовижного фіналу. Атомна катастрофа – лише відправна точка для історії про самотність та ілюзію індивідуалізму. Люди не можуть вижити поодинці, і хоча надія вмирає останньою, цього недостатньо. Збалансовуючи гумор і драму, Павло Остріков уникає простих цитат і вплітає культурні посилання в інтимну та напружену розповідь", - наголосило журі кінофестивалю.

"Ти — Космос" розповідає про космічного далекобійника Андрія (Володимир Кравчук), який після вибуху Землі залишився єдиною людиною, що вижила, поки на зв’язок не виходить француженка Катрін. Попри величезну відстань, герой летить побачитись із нею — назустріч останньому у світі коханню.

Стрічку створено компанією ForeFilms у співпраці з Бельгією.

Neuchâtel International Fantastic Film Festival — міжнародний фестиваль фантастичного кіно, що щороку проходить у швейцарському Невшателі. Він поєднує жанрові експерименти, азійське кіно та цифрове мистецтво, зберігаючи баланс між авторським підходом і попкультурою. Унікальність фестивалю — у сміливій програмі, open-air показах та увазі до нових форм кіно, що розмивають межі реального й уявного.