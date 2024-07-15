"Нікчемний я" стала першою анімаційною франшизою, яка зібрала в прокаті понад $5 млрд

Про це пише Variety.

У кінотеатрах по всьому світу триває показ четвертої і останньої частини анімаційної франшизи "Нікчемний я" студій Illumination і Universal Pictures. Минулий вікенд приніс серії фільмів, до якої входять також спін-офи "Посіпаки", новий рекорд. Франшиза стала першою в історії серед анімаційних, яка перетнула позначку в $5 млрд.

Мультфільм "Нікчемний я 4" вийшов майже у 80 країнах, зокрема і в Китаї, де він дебютував на 35 тис. екранів і заробив $11,8 млн.

Інший анімаційний фільм, показ якого ще триває в кінотеатрах, "Думками навиворіт 2", продовжує збирати великий бокс-офіс по всьому світу. Мультик від Disney і Pixar заробив $1,36 млрд у світовому прокаті, що зробило його п’ятим найкасовішим анімаційним фільмом усіх часів. Наразі це єдина премʼєра 2024 року, яка долучилася до списку фільмів, що зібрали понад $1 млрд у прокаті. Друга частина анімаційного фільму Pixar і Disney "Думками навиворіт" режисера Келсі Манна перетнула межу касових зборів в $1 млрд за рекордно короткий час.

"Нікчемний я 4" вийшов у прокат 3 липня і окупився за перші дні прокату. На хвилі успіху оригінального мультфільму студія Universal Pictures повідомила про вихід третього мультика "Посіпаки", що є спін-офом оригінальної стрічки. Вони оголосили, що випустять анімаційний фільм "Посіпаки 3" 30 червня 2027 року.