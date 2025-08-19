Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину

Про це повідомляє The Guardian.

18 серпня Джасвін Сангха, відома як "Кетамінова королева", яку звинувачують у продажу американському актору Меттью Перрі препарату, що вбив його, погодилася визнати провину. Вона стала п'ятою та останньою обвинуваченою у смерті зірки серіалу "Друзі" від передозування, яка уклала угоду про визнання вини з федеральними прокурорами.

Раніше вона не визнавала себе винною, але зміна заяви означає, що вона уникне судового розгляду, запланованого пізніше на серпень.

Прокурори називали Сангху плідною наркоторговкою, яку її клієнти знали як "Кетамінову королеву". Вони часто використовували цей термін у пресрелізах і судових документах і навіть включали його в офіційну назву справи.

У федеральному обвинувальному акті Сангху звинуватили за одним пунктом змови з метою розповсюдження кетаміну, одним пунктом звинувачення у підтримці приміщення, пов'язаного з наркотиками, одним пунктом звинувачення у зберіганні з метою розповсюдження метамфетаміну, одним пунктом звинувачення у зберіганні з метою розповсюдження кетаміну та п'ятьма пунктами звинувачення у розповсюдженні кетаміну.

За словами прокурорів, їй може загрожувати до 45 років ув'язнення.