Останній свідок у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі, "Кетамінова королева", погодилась визнати провину
П'ята та остання обвинувачена у передозуванні зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, наркодилерка Джасвін Сангха, уклала угоду з прокурорами про визнання вини
Про це повідомляє The Guardian.
18 серпня Джасвін Сангха, відома як "Кетамінова королева", яку звинувачують у продажу американському актору Меттью Перрі препарату, що вбив його, погодилася визнати провину. Вона стала п'ятою та останньою обвинуваченою у смерті зірки серіалу "Друзі" від передозування, яка уклала угоду про визнання вини з федеральними прокурорами.
Раніше вона не визнавала себе винною, але зміна заяви означає, що вона уникне судового розгляду, запланованого пізніше на серпень.
Прокурори називали Сангху плідною наркоторговкою, яку її клієнти знали як "Кетамінову королеву". Вони часто використовували цей термін у пресрелізах і судових документах і навіть включали його в офіційну назву справи.
У федеральному обвинувальному акті Сангху звинуватили за одним пунктом змови з метою розповсюдження кетаміну, одним пунктом звинувачення у підтримці приміщення, пов'язаного з наркотиками, одним пунктом звинувачення у зберіганні з метою розповсюдження метамфетаміну, одним пунктом звинувачення у зберіганні з метою розповсюдження кетаміну та п'ятьма пунктами звинувачення у розповсюдженні кетаміну.
За словами прокурорів, їй може загрожувати до 45 років ув'язнення.
Що відомо про смерть Меттью Перрі
Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.
У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.
До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.
У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.
У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.
У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.
Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.
У серпні лікар Марк Чавес уклав угоду з прокуратурою про визнання провини у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі. Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря Пласенсії, з яким він працював, щоб продати кетамін актору.
У вересні суд призначив дату розгляду справи лікаря Сальвадора Пласенсії та наркодилерки Джасвін Сангхи за звинуваченням у смертельному передозуванні зірки "Друзів" Метью Перрі.
