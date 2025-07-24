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Лікар зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі визнав провину у смерті актора

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
08:59
Світ Меттью Перрі

У суді Лос-Анджелеса лікар Сальвадор Пласенсія визнав свою провину у незаконному використанні кетаміну, яке призвело до смерті відомого актора, зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі. Тепер йому загрожує до 40 років ув’язнення

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Про це повідомляє Reuters.

До оголошення вироку, що призначене на 3 грудня, Пласенсія залишатиметься на свободі під заставою. За словами його адвоката, лікар планує відмовитися від медичної ліцензії протягом 45 днів.

Він визнав, що постачав Перрі кетамін – короткотривалий анестетик із галюциногенними властивостями. 

Пласенсія зізнався, що вводив Перрі препарат у нього вдома та на задньому сидінні припаркованого автомобіля, і визнав, що це не було обґрунтовано жодною законною медичною потребою.

Лікар керував клінікою невідкладної допомоги та отримував кетамін від іншого лікаря – Марка Чавеса із Сан-Дієго. Згідно з матеріалами справи, Пласенсія писав Чавесу про Перрі в текстовому повідомленні: "Цікаво, скільки цей дурень заплатить". 

Адвокати Пласенсії заявили, що він "глибоко шкодує" про свої дії у справі Перрі та "повністю бере на себе відповідальність".

"Він сподівається, що ця справа стане застереженням для інших медичних працівників і сприятиме посиленню контролю та впровадженню чітких протоколів у стрімко зростаючій індустрії домашнього використання кетаміну, аби запобігти подібним трагедіям у майбутньому", - йдеться у письмовій заяві його адвокатів.

 Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано  п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

У серпні лікар Марк Чавес уклав угоду з прокуратурою про визнання провини у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі. Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря Пласенсії, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. 

У вересні суд призначив дату розгляду справи лікаря Сальвадора Пласенсії та наркодилерки Джасвін Сангхи за звинуваченням у смертельному передозуванні зірки "Друзів" Метью Перрі. 

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