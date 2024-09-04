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Прокурор вимагає від 10 років до довічного увʼязнення для лікаря і наркодилерки Метью Перрі

Дар'я Тарасова
4 вересня, 2024 середа
17:09
Кіно На фото: актор Меттью Перрі

Суд призначив дату розгляду справи лікаря Сальвадора Пласенсії та наркодилерки Джасвін Сангхи за звинуваченням у смертельному передозуванні зірки "Друзів" Метью Перрі

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Про це пише Variety.

Окружний суддя США Шерілін Піс Гарнетт призначила спільний судовий процес над двома підозрюваними у справі про смерть зірки "Друзів" Метью Перрі - лікарем Сальвадором Пласенсією та наркодилеркою Джасвін Сангхою, відомою як "кетамінова королева" на 4 березня 2025 року. 

Прокурор США Мартін Естрада написав у судових документах, що Сангха та доктор "скористалися проблемами залежності Перрі, щоб збагатитися". Якщо їх визнають винними, їм загрожує кілька десятиліть ув'язнення. І Сангха, і Пласенсія заявили про свою невинуватість.

Сангха та Пласенсія були заарештовані 15 серпня за одним пунктом звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну. Також наркодилерці висунули звинувачення за одним пунктом у зберіганні кетаміну з наміром його розповсюдження, п’ятьом обвинуваченням у розповсюдженні кетаміну, одному обвинуваченні у зберіганні метамфетаміну з наміром розповсюдження і одному обвинуваченні у підтримці приміщень, пов’язаних з наркотиками.

Пласенсія також має сім пунктів звинувачення у розповсюдженні кетаміну та два пункти у фальсифікації документів або записів. Кажуть, що він працював із доктором Марком Чавесом, який підписав угоду про визнання провини та, як очікується, постане перед суддею магістрату США Джин Розенблут 2 жовтня.

"Якщо Сангху визнають винною за всіма звинуваченнями, їй загрожуватиме обов’язкове мінімальне покарання у вигляді 10 років у федеральній в’язниці та встановлене законом максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення. Пласенсії загрожуватиме до 10 років у федеральній в’язниці за кожне звинувачення, пов’язане з кетаміном, і до 20 років у федеральній в’язниці за кожну фальсифікацію записів", – йдеться в заяві офісу прокурора США Естради.

Ерік Флемінг і Кеннет Івамаса, також обвинувачені у цій справі, мають власні слухання перед суддею Гарнетт, заплановані на 30 жовтня і 6 листопада відповідно. Зараз Сангха перебуває під вартою, а Пласенсія, Флемінг та Івамаса на волі разом із Чавесом.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

У серпні лікар Марк Чавес уклав угоду з прокуратурою про визнання провини у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі. Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря Пласенсії, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. 

Теги:
Світ
Культура
Кримінал
Шоу-бізнес
США
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