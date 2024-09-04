Прокурор вимагає від 10 років до довічного увʼязнення для лікаря і наркодилерки Метью Перрі

Про це пише Variety.

Окружний суддя США Шерілін Піс Гарнетт призначила спільний судовий процес над двома підозрюваними у справі про смерть зірки "Друзів" Метью Перрі - лікарем Сальвадором Пласенсією та наркодилеркою Джасвін Сангхою, відомою як "кетамінова королева" на 4 березня 2025 року.

Прокурор США Мартін Естрада написав у судових документах, що Сангха та доктор "скористалися проблемами залежності Перрі, щоб збагатитися". Якщо їх визнають винними, їм загрожує кілька десятиліть ув'язнення. І Сангха, і Пласенсія заявили про свою невинуватість.

Сангха та Пласенсія були заарештовані 15 серпня за одним пунктом звинувачення у змові з метою розповсюдження кетаміну. Також наркодилерці висунули звинувачення за одним пунктом у зберіганні кетаміну з наміром його розповсюдження, п’ятьом обвинуваченням у розповсюдженні кетаміну, одному обвинуваченні у зберіганні метамфетаміну з наміром розповсюдження і одному обвинуваченні у підтримці приміщень, пов’язаних з наркотиками.

Пласенсія також має сім пунктів звинувачення у розповсюдженні кетаміну та два пункти у фальсифікації документів або записів. Кажуть, що він працював із доктором Марком Чавесом, який підписав угоду про визнання провини та, як очікується, постане перед суддею магістрату США Джин Розенблут 2 жовтня.

"Якщо Сангху визнають винною за всіма звинуваченнями, їй загрожуватиме обов’язкове мінімальне покарання у вигляді 10 років у федеральній в’язниці та встановлене законом максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення. Пласенсії загрожуватиме до 10 років у федеральній в’язниці за кожне звинувачення, пов’язане з кетаміном, і до 20 років у федеральній в’язниці за кожну фальсифікацію записів", – йдеться в заяві офісу прокурора США Естради.

Ерік Флемінг і Кеннет Івамаса, також обвинувачені у цій справі, мають власні слухання перед суддею Гарнетт, заплановані на 30 жовтня і 6 листопада відповідно. Зараз Сангха перебуває під вартою, а Пласенсія, Флемінг та Івамаса на волі разом із Чавесом.

Що відомо про смерть Меттью Перрі