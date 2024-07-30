Раян Рейнольдс зізнався, що сам не знав про одне з камео в фільмі "Дедпул і Росомаха"

Про це він повідомив в instagram.

Один з творців американського супергеройського фільму "Дедпул і Росомаха" та виконавець головної ролі Дедпула Раян Рейнольдс поділився, що шокований тим, що в екшені знявся молодший брат зірки "Людинин-павука" Тома Голланда Гаррі Голланд.

Рейнольдс поділився дописом координатора трюків стрічки "Дедпул і Росомаха" Джорджа Коттла. На фото зі знімального майданчика позує усміхнений Гаррі Голланд у костюмі Дедпула. Хлопець став одним з каскадерів.

"Коли Шон Леві та Раян Рейнольдс поставили таку високу планку, що навіть команді каскадерів знадобилася спеціальна запрошена зірка! Можливо, це був не той Голланд, якого хотів світ, але це був той Голланд, який потрібен всім нам!", - написав Коттл.

Це фото поширив у себе в сторіс сам Рейнольдс, зазначивши, що не знав про участь брата голлівудської зірки у власному фільмі.

"Ось як я дізнаюся? Ти говориш мені?", - прокоментував Рейнольдс.

Фото: Instagram Раяна Рейнольдса

Творці стрічки ретельно приховували акторський склад фільму до його виходу, щоб уникнути спойлерів. Раніше повідомлялося, що студія навмисно запускала фейки про камео, щоб запобігти справжньому витоку інформації про "Дедпула і Росомаху". Однією з таких новин була інформація про Тейлор Свіфт, яка, на думку деяких шанувальників, мала з’явитися або як Леді Дедпул, або як мутант Дазлер. Проте Раян Рейнольдс зізнався: "Я висловлюся раз і назавжди про епізодичну роль з Тейлор, тому що вона наша подруга: її немає в цьому фільмі".

"Дедпул і Росомаха" вийшов у прокат 25 липня. Супергеройський фільм за перші вихідні прокату зібрав $438 млн, встановивши рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R. "Дедпул і Росомаха" приєдналися до фільмів Marvel, які тепер загалом коштують понад $30 млрд. Як оголосив 28 липня Disney, Marvel стала найкасовішою кінофраншизою всіх часів.

Трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.

Фільм "Дедпул і Росомаха" також потрапив до Книги рекордів Гіннеса.