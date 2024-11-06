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Головна Кіно Рейнольдс пише сценарій фільму, в якому возз’єднається з Джекманом і режисером "Дедпула і Росомахи" Шоном Леві

Рейнольдс пише сценарій фільму, в якому возз’єднається з Джекманом і режисером "Дедпула і Росомахи" Шоном Леві

Дар'я Тарасова
6 листопада, 2024 середа
14:37
Кіно На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс

Після успіху супергеройського екшну Marvel "Дедпул і Росомаха" продюсер і виконавець однієї з головних ролей Раян Рейнольдс працює над новим проєктом, щоб воззʼєднатися з командою

Зміст

Про це пише Variety.

Канадський актор та продюсер Раян Рейнольдс уже розпочав роботу над новим проєктом, не пов’язаним з Marvel, у якому він знову об’єднається з актором і продюсером Г’ю Джекманом і режисером Шоном Леві. Саме в такому складі вони працювали над супергеройським фільмом "Дедпул і Росомаха", який встановив кілька рекордів, зокрема і рекорд касових зборів у США. Стрічку також запропонували на здобуття премій "Золотий глобус", "Премію Гільдії кіноакторів" та "Оскар".

"Я проводжу рік, пишучи, — сказав Рейнольдс під час подкасту Variety Awards Circuit. - Я пишу сценарій фільму для себе, Г’ю [Джекмана] і Шона [Леві], щоб зробити це не з Marvel".

Подробиці сюжету Рейнольдс тримає в таємниці. Проте він натякнув, що це буде щось несподіване над чим він працюватиме протягом наступних 12 місяців. Невідомо, чи це проєкт, якому студія дала зелене світло.

Фільм стане четвертою співпрацею Рейнольдса з Леві. Окрім "Дедпула і Росомахи", актор і режисер працювали разом над комедією 2021 року "Персонаж" і науковою фантастикою "Проєкт Адам".

Новий проєкт наразі не отримав назву.

  • Супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" став 12-м найкасовішим фільмом в історії за підсумками національного прокату США, перегнавши комедію "Барбі".
  • Супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті менш ніж за місяць з дати виходу
  • "Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав $200 млн, встановивши рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.
  • "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. 
  • Студія Marvel висунула цей фільм на розгляд на здобуття "Золотого глобуса" в категорії "комедія", а Раян Рейнольдс у ролі Вейда Вілсона (він же Дедпул), змагатиметься у номінації "найкращий актор комедії чи мюзиклу". Г’ю Джекман, який зіграв Логана (він же Росомаха), буде претендувати на "Золотий глобус", "Премію Гільдії кіноакторів", "Вибір критиків" і навіть "Оскар" як актор другого плану.
     
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