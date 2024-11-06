Рейнольдс пише сценарій фільму, в якому возз’єднається з Джекманом і режисером "Дедпула і Росомахи" Шоном Леві

Про це пише Variety.

Канадський актор та продюсер Раян Рейнольдс уже розпочав роботу над новим проєктом, не пов’язаним з Marvel, у якому він знову об’єднається з актором і продюсером Г’ю Джекманом і режисером Шоном Леві. Саме в такому складі вони працювали над супергеройським фільмом "Дедпул і Росомаха", який встановив кілька рекордів, зокрема і рекорд касових зборів у США. Стрічку також запропонували на здобуття премій "Золотий глобус", "Премію Гільдії кіноакторів" та "Оскар".

"Я проводжу рік, пишучи, — сказав Рейнольдс під час подкасту Variety Awards Circuit. - Я пишу сценарій фільму для себе, Г’ю [Джекмана] і Шона [Леві], щоб зробити це не з Marvel".

Подробиці сюжету Рейнольдс тримає в таємниці. Проте він натякнув, що це буде щось несподіване над чим він працюватиме протягом наступних 12 місяців. Невідомо, чи це проєкт, якому студія дала зелене світло.

Фільм стане четвертою співпрацею Рейнольдса з Леві. Окрім "Дедпула і Росомахи", актор і режисер працювали разом над комедією 2021 року "Персонаж" і науковою фантастикою "Проєкт Адам".

Новий проєкт наразі не отримав назву.