Побив рекорд "Барбі": "Дедпул і Росомаха" зібрав $636,3 млн у прокаті США

Про це пиш​​е Deadline.

Найкасовіший за всю історію фільм студій Marvel та Disney з рейтингом R "Дедпул і Росомаха" у національному прокаті в США заробив $636,3 млн. Таким чином, фільм режисера Шона Леві став 12-м найкасовішим фільмом усіх часів у країні. Він випередив стрічку Ґрети Ґервіґ "Барбі", посунувши її на 13-ту сходинку з бокс-офісом $636,2 млн.

Таких показників фільму "Дедпул і Росомаха" вдалося досягнути за 87 днів у національному прокаті, тоді як "Барбі" транслювалася в кінотеатрах 185 днів.

"Барбі" - це найкасовіший фільм Warner Bros. за всю історію.

"Дедпул і Росомаха", який залишається другим найкасовішим фільмом 2024 року після анімації від Disney і Pixar "Думками навиворіт 2" ($652,9 млн), побив низку рекордів. Це був найбільший касовий прокат Шона Леві, Раяна Рейнольдса та Гʼю Джекмана в їхній кар’єрі.

Супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті менш ніж за місяць з дати виходу

"Дедпул і Росомаха" за перші вихідні прокату зібрав $200 млн, встановивши рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили - вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".

Минулого тижня фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

