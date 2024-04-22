Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен

Кельтська гордість

Бажаючи, щоб одна команда перемогла іншу, Майк (Стерн) та Джиммі (Ден Акройд) викрадають найкращого гравця "Юти" Льюїса Скотта (Деймон Вейанс). Такий вчинок призводить до більш серйозних наслідків, ніж фінал баскетбольного матчу…

Як Майк

Фільм "Як Майк" розповідає фантастичну історію про Келвіна Кембріджа (Lil' Bow Wow). Його навички гри в м'яч миттєво піднімаються до рівня суперзірки, що спонукає одній з найкращих команд підписати з ним контракт…

Вовк-підліток

Майкл Джей Фокс перетворився на перевертня і веде баскетбольний м'яч перед приголомшеними вболівальниками. Він використовує свою перевагу, пробігаючи майданчиком і завершуючи кидок слем-данком…

Ейр

З приходом вісімдесятих легендарна компанія Nike вирішує розпочати перспективну співпрацю з перспективними спортсменами. Першим на прикметі виявляється Майкл Джордан. За переговори з його агентами беруться герої фільму Ейр…

Щоденник баскетболіста

Джим - шістнадцятирічний підліток, який навчається у церковному коледжі та живе разом з мамою у дешевій і занедбаній квартирі. Хлопець захоплюється баскетболом і пише вірші. Його життя перевертається, коли одного разу він спробував героїн...