Наша найцікавіша п’ятірка фільмів про пограбування
Пропонуємо поринути у захопливу атмосферу найяскравіших історій про пограбування, які зроблять ваші будні яскравішими. Фільми про афери і пограбування дивитись особливо цікаво. Подібні картини захоплюють дух, збуджують цікавість та змушують переживати за успіх головних героїв
Пограбування по-крупному (2023)
Одна із злодіїв – молода дівчина Луїза (Адріан Далтон), не позбавлена наївності та невинності. Вона замислюється над тим, ким могла би бути, якби її життя склалося інакше. Але реальність змусила її стати більш жорсткою та матеріалістичною, а ще Луїза навчилася маніпулювати людьми…
Пограбування 88 (2023)
У центрі сюжету кримінальної драми "Пограбування 88" знаходиться кримінальний геній, який майстерно переконує людей чинити так, як вигідно йому – Джеремі Хорн. Дія фільму переносить глядачів у Чикаго 1988 року, коли було здійснено одне з найгучніших та зухваліших пограбувань в історії США. Джеремі Хорн увійшов у довіру до чотирьох молодих співробітників Першого національного банку Чикаго…
Пограбування століття, 1 Сезон (2022)
У центрі сюжету цієї зворушливої 6-серійної комедії опиниться чоловік середнього віку Лучо Буенавентура (Хоакін Фурр'єль), який є затятим фанатом аргентинської футбольної команди. Лучо живе зі своїм неповнолітнім сином, якому так само прищеплює любов до футболу. Він навіть пообіцяв хлопчику, що вони вирушать удвох на чемпіонат світу, і гроші на поїздку для цього він збирав тривалий час. Однак, на превелике розчарування Лучо, його улюблена команда була дискваліфікована…
Що? Пограбування! (2023)
Історія цього фільму розповідає про те, що одного разу професійний злодій Го Фатт Чой (Джек Лім) був засуджений до 3-х років ув'язнення. Він примудрився викрасти 40 мільйонів доларів США, і тепер йому має вистачити кмітливості, щоби втекти зі своєї тюремної камери. Він заручається підтримкою своєї спільниці на ім'я Бангкок (Ахірін Ахірудін)...
Фото: фото з загальнодоступних джерел
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