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Фільми з однією з найзатребуваніших молодих актрис: Аня Тейлор-Джой

10 червня, 2024 понедiлок
22:00
Кіно

З того часу, як Аня Тейлор-Джой потрясла аудиторію своєю першою справжньою головною роллю у фільмі "Відьма" у 2015 році, акторка стала однією з найзатребуваніших молодих актрис, які нині працюють у Голлівуді

Зміст

Відьма

The VVitch: A New-England Folktale

Канада, США, 2015 року.

Жахи.

Тривалість: 93 хвилини.

IMDb: 6,9.

У Новій Англії XVII століття родину Вільяма та Катерини виганяють із пуританської громади. Разом із чотирма дітьми вони селяться біля лісу, але незабаром відьма краде їхню новонароджену дитину. Батьки звинувачують у цьому старшу дочку Томасін, яка не встежила за братиком, і це стає початком спільного лиха…

 

Морган

Morgan

США, 2016 рік.

Фантастика, трилер, страх.

Тривалість: 92 хвилини.

IMDb: 5,8.

Молода Лі Уезерс вирушає до лабораторії, де штучно створюють людей. Вона має розслідувати небезпечний інцидент. Як з'ясовується, джерело проблем - гібрид Морган, який виглядає як юна дівчина. Лі має розібратися, чому ця істота напала на одного із співробітників. Ось тільки вона ніяк не може зрозуміти: Морган — жива людина чи щось штучне?..

 

Спліт

Split

США, 2016 рік.

Трилер, жахи.

Тривалість: 117 хвилин.

IMDb: 7,3.

Фільми з Анею Телор-Джон: "Спліт"

Кадр із фільму "Спліт"

Маніяк Кевін Крамб присипляє та викрадає трьох дівчат на автомобільному паркуванні. Вони приходять до тями замкненими в підвальному приміщенні. Незабаром дівчата з'ясовують, що в тілі злочинця вживаються 23 особи, а може прийти ще одна — найнебезпечніша. Юна Кейсі намагається зрозуміти, як їй урятуватися…

 

Минулої ночі в Сохо

Last Night in Soho

Великобританія, 2021 рік.

Жахи, трилер.

Тривалість: 116 хвилин.

IMDb: 7,1.

Провінціалка Елоїза Тернер переїжджає до Лондона і йде вчитися до школи дизайну. Але щоночі, засинаючи, дівчина потрапляє до Лондона 1960-х і спостерігає за життям співачки Сенді, яка починає кар’єру. Дівчина намагається розкрутитися у світі шоу-бізнесу, але хитрий бойфренд Джек має інші плани…

 

Хід королеви

The Queen's Gamb

itСША, 2020 рік.

Драма.

Тривалість: 1 сезон.

IMDb: 8,8.

Після смерті матері Елізабет Хармон потрапляє до дитячого притулку, де прибиральник вчить її грати у шахи. Невдовзі з'ясовується, що дівчинка справжній вундеркінд. Бет дорослішає і незабаром стає одним із найсильніших шахістів США і навіть світу. Але дівчина ніяк не може впоратися із залежністю від лікарських препаратів та алкоголю…


 
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Культура
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