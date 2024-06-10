Фільми з однією з найзатребуваніших молодих актрис: Аня Тейлор-Джой
З того часу, як Аня Тейлор-Джой потрясла аудиторію своєю першою справжньою головною роллю у фільмі "Відьма" у 2015 році, акторка стала однією з найзатребуваніших молодих актрис, які нині працюють у Голлівуді
Відьма
The VVitch: A New-England Folktale
Канада, США, 2015 року.
Жахи.
Тривалість: 93 хвилини.
IMDb: 6,9.
У Новій Англії XVII століття родину Вільяма та Катерини виганяють із пуританської громади. Разом із чотирма дітьми вони селяться біля лісу, але незабаром відьма краде їхню новонароджену дитину. Батьки звинувачують у цьому старшу дочку Томасін, яка не встежила за братиком, і це стає початком спільного лиха…
Морган
Morgan
США, 2016 рік.
Фантастика, трилер, страх.
Тривалість: 92 хвилини.
IMDb: 5,8.
Молода Лі Уезерс вирушає до лабораторії, де штучно створюють людей. Вона має розслідувати небезпечний інцидент. Як з'ясовується, джерело проблем - гібрид Морган, який виглядає як юна дівчина. Лі має розібратися, чому ця істота напала на одного із співробітників. Ось тільки вона ніяк не може зрозуміти: Морган — жива людина чи щось штучне?..
Спліт
Split
США, 2016 рік.
Трилер, жахи.
Тривалість: 117 хвилин.
IMDb: 7,3.
Фільми з Анею Телор-Джон: "Спліт"
Кадр із фільму "Спліт"
Маніяк Кевін Крамб присипляє та викрадає трьох дівчат на автомобільному паркуванні. Вони приходять до тями замкненими в підвальному приміщенні. Незабаром дівчата з'ясовують, що в тілі злочинця вживаються 23 особи, а може прийти ще одна — найнебезпечніша. Юна Кейсі намагається зрозуміти, як їй урятуватися…
Минулої ночі в Сохо
Last Night in Soho
Великобританія, 2021 рік.
Жахи, трилер.
Тривалість: 116 хвилин.
IMDb: 7,1.
Провінціалка Елоїза Тернер переїжджає до Лондона і йде вчитися до школи дизайну. Але щоночі, засинаючи, дівчина потрапляє до Лондона 1960-х і спостерігає за життям співачки Сенді, яка починає кар’єру. Дівчина намагається розкрутитися у світі шоу-бізнесу, але хитрий бойфренд Джек має інші плани…
Хід королеви
The Queen's Gamb
itСША, 2020 рік.
Драма.
Тривалість: 1 сезон.
IMDb: 8,8.
Після смерті матері Елізабет Хармон потрапляє до дитячого притулку, де прибиральник вчить її грати у шахи. Невдовзі з'ясовується, що дівчинка справжній вундеркінд. Бет дорослішає і незабаром стає одним із найсильніших шахістів США і навіть світу. Але дівчина ніяк не може впоратися із залежністю від лікарських препаратів та алкоголю…
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