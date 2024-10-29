Топ-5 фільмів з незрівнянною Флоренс П’ю

Падіння (Оригінальна назва: The Falling)

2014 рік

Настав 1969 рік у суворій англійській школі для дівчат, де харизматична Еббі та напружена й неспокійна Лідія є найкращими подругами. Після того, як у школі сталася трагедія, спалахує таємнича епідемія, що загрожує стабільності всіх учасників…

В ролях: Максін Пік, Мейсі Вільямс, Флоренс П'ю та інші.



Леді Макбет (Оригінальна назва: Lady Macbeth)

2016 рік

У сільській місцевості Англії ХІХ століття молода наречена, яку продали заміж, виявляє в собі нестримне бажання, коли вона вступає в роман з робітником свого маєтку…

В ролях: Флоренс П'ю, Космо Джарвіс, Пол Хілтон та інші.



Марселла

серіал

2016–2021 роки

Марселла Бекленд покинула столичну поліцію заради своєї сім’ї, але її покинув чоловік. Вона повертається до своєї роботи, мова йде про групу вбивць, розслідуючи справу, яка здається їй тривожно знайомою…

В ролях: Анна Фріл, Рей Пантакі, Джек Дулан, Флоренс П'ю та інші



Пасажир (Оригінальна назва: The Commuter)

2018 рік

Продавець страхових послуг/колишній поліцейський потрапляє в небезпечну для життя змову під час щоденної поїздки додому…

В ролях: Ліам Нісон, Віра Фарміга, Патрік Вілсон, Флоренс П'ю та інші



Час жити (Оригінальна назва: We Live in Time)

2024 рік

Перспективний шеф-кухар і нещодавно розлучена жінка назавжди змінили своє життя, коли випадкова зустріч зводить їх разом у глибоко зворушливому романі, який триває десятиліття…

В ролях: Ендрю Гарфілд, Флоренс П'ю, Грейс Делейні та інші

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