ТОП-5 фільмів з Віржині Ефіра
Віржині Ефіра — бельгійсько-французька акторка та телеведуча греко-єврейського походження. Вона є володаркою бельгійської премії "Магрітт" та французької премії "Сезар" за найкращу жіночу роль у фільмі "У ліжку з Вікторією" 2016 року
Ми лише двоє, 2023
Франція
Французька гостросюжетна драма про чоловіка-аб'юзера.
Бланш зустрічає Грега і вірить, що він чоловік її життя. Їхня любов на тлі залитого сонцем моря Нормандії здається ідеальною. Та лише після весілля, коли його пристрасть обертається одержимістю, жінка розуміє, що опинилася в небезпечній пастці…
Грані кохання, 2022
Франція
Французька мелодрама про 40-річну жінку, яка прив'язується до дочки бойфренда.
Рейчел любить своє життя, своїх учнів, своїх друзів, свої уроки гри на гітарі, навіть свого колишнього. Коли жінка закохується в Алі, вона зближується з його 4-річною дочкою Лейлою. Рейчел огортає її ковдрою, доглядає і любить її як справжня мама...
Спокуса, 2021
Франція / Нідерланди
Італія, XVII ст. Черниця страждає від релігійних та еротичних видінь. Впоратися їй допомагає інша жінка, і незабаром їхні стосунки переростають у роман…
Це шалене кохання, 2021
Франція
Французька драма про кохання та стерті межі між фантазією та реальним життям.
Випадкове знайомство Камілл і Жоржа стрімко переростає у щасливий шлюб із обіцянкою бути разом у горі та радості. Ефектна пара живе розкішно та яскраво, вони тікають від нудьги та банальності, їхні ігри епатують оточуючих і навіть здаються шаленими. Але одного разу Камілл занедужує і перестає розрізняти, де закінчується гра і де починається справжнє божевілля…
Подвійний обман Мадлен Коллінз, 2021
Франція / Бельгія / Швейцарія
Витончений французький трилер про героїню, що заплуталась у павутинні брехні.
У цієї жінки подвійне життя: вона живе між двома країнами, у неї два імені, два коханці та діти – два сини у Франції та дочка у Швейцарії. Через нещасний випадок частина її секретів стає явною…
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