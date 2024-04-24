ТОП-5 фільмів з Віржині Ефіра

Ми лише двоє, 2023

Франція

Французька гостросюжетна драма про чоловіка-аб'юзера.

Бланш зустрічає Грега і вірить, що він чоловік її життя. Їхня любов на тлі залитого сонцем моря Нормандії здається ідеальною. Та лише після весілля, коли його пристрасть обертається одержимістю, жінка розуміє, що опинилася в небезпечній пастці…

Грані кохання, 2022

Франція

Французька мелодрама про 40-річну жінку, яка прив'язується до дочки бойфренда.

Рейчел любить своє життя, своїх учнів, своїх друзів, свої уроки гри на гітарі, навіть свого колишнього. Коли жінка закохується в Алі, вона зближується з його 4-річною дочкою Лейлою. Рейчел огортає її ковдрою, доглядає і любить її як справжня мама...

Спокуса, 2021

Франція / Нідерланди

Італія, XVII ст. Черниця страждає від релігійних та еротичних видінь. Впоратися їй допомагає інша жінка, і незабаром їхні стосунки переростають у роман…

Це шалене кохання, 2021

Франція

Французька драма про кохання та стерті межі між фантазією та реальним життям.

Випадкове знайомство Камілл і Жоржа стрімко переростає у щасливий шлюб із обіцянкою бути разом у горі та радості. Ефектна пара живе розкішно та яскраво, вони тікають від нудьги та банальності, їхні ігри епатують оточуючих і навіть здаються шаленими. Але одного разу Камілл занедужує і перестає розрізняти, де закінчується гра і де починається справжнє божевілля…

Подвійний обман Мадлен Коллінз, 2021

Франція / Бельгія / Швейцарія

Витончений французький трилер про героїню, що заплуталась у павутинні брехні.

У цієї жінки подвійне життя: вона живе між двома країнами, у неї два імені, два коханці та діти – два сини у Франції та дочка у Швейцарії. Через нещасний випадок частина її секретів стає явною…