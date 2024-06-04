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Наша п’ятірка найкращих мультфільмів та мультсеріалів про супергероїв для вас

4 червня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно супергерої

Пропонуємо ТОП-5 найкращих повнометражних мультфільмів та мультсеріалів про супергероїв. Це найсильніші герої та найкарколомніші сюжети про їхні найкрутіші команди, іноді іронічні переосмислення персонажів

Зміст

Халк проти

Hulk Vs.

США, 2009 рік

Фантастика, бойовик, пригоди

Тривалість: 82 хвилини

IMDb: 6,9

Від самого початку Халк йде напролом через ліси Канади. І зупинити його може лише безсмертний Росомах. Далі бог хитрості Локі вирішує, нарешті, перемогти свого брата Тора. Для цього він змушує його битися з найсильнішим героєм Землі — тим самим Халком…

 

Загін самогубців: Суворе покарання

Suicide Squad: Hell to Pay

США, 2018 рік

Фантастика, бойовик, пригоди

Тривалість: 91 хвилина

IMDb: 7,0

Аманда Уоллер дізнається, що хвора. Тоді вона вкотре збирає Оперативну Групу Ікс, яку часто називають загоном самогубців. Це команда злочинців, які виконують найнебезпечніші завдання в обмін на скорочення тюремного терміну. Дедшот, Харлі Квін, Капітан Бумеранг та інші лиходії мають видобути для Аманди містичну чорну гральну карту…

 

Чудо-жінка

Wonder Woman

США, 2009 рік

Фантастика, бойовик, пригоди

Тривалість: 74 хвилини

IMDb: 7,2

Колись могутні амазонки перемогли бога війни Ареса і ув'язнили його у в'язницю. За це Зевс дарував їм прихований від сторонніх острів Теміскіра. Через тисячоліття там терпить аварію пілот Стів Тревор, і одна з войовниць повинна проводити його у зовнішній світ. На цю місію викликається Діана, невдоволена своїм життям на Теміскірі…

 

Бетмен: Рік перший

Batman: Year One

США, 2011 рік

Фантастика, бойовик, пригоди

Тривалість: 64 хвилини

IMDb: 7,3

Після смерті батьків Брюс Уейн на кілька років виїхав із рідного Готема. Повернувшись, він вирішує особисто боротися зі злочинцями, але спочатку робить багато помилок. Тим часом лейтенант Джим Гордон отримує нову посаду та виявляє, що місцева поліція загрузла в корупції…

 

Харлі Квінн

Harley Quinn

США, 2019 рік…

Фантастика, бойовик, комедія

IMDb: 8,5

Втомившись від токсичної поведінки Джокера, його помічниця Харлі Квінн вирішує особисто стати королевою злочинного світу. Їй допомагають Отруйний Плющ, Король Акул, Глинолікий та інші лиходії-відщепенці…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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