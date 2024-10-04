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У Польщі відбудеться світова премʼєра фільму "Іржа", на зйомках якого Болдвін застрелив українську операторку Гатчінс

Дар'я Тарасова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
14:13
Кіно Галина Гатчінс

На кінофестивалі EnergaCamerimage у Торуні, Польща, покажуть вестерн "Іржа", під час зйомок якого 3 роки тому Алек Болдвін смертельно поранив українську операторку Галину Гатчінс

Зміст

Про це повідомляє Variety.

На міжнародному кінофестивалі EnergaCamerimage, який відбудеться у польському Торуні з 16 по 23 листопада, відбудеться світова премʼєра американського вестерну "Іржа". Показ пройде через 3 роки після трагічного інциденту, що стався на знімальному майданчику на ранчо Бонанза-Крік, коли 42-річна операторка з України Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив виконавець головної ролі Алек Болдвін. Актор мав вистрілити холостими патронами, проте пістолет був заряджений бойовими.

Після показу відбудеться дискусія з режисером Джоелем Соузою, який також постраждав у жовтні 2021 року під час зйомок у Нью-Мексико. До знімальної групи також увійшли операторка Б’янка Клайн, яка завершила роботу над фільмом, і Стівен Лайтгілл, наставник кіношколи Гатчінс AFI. Вони обговорюватимуть події навколо фільму, включаючи завершення фільму, а також безпеку на знімальному майданчику та роль жінок у кінематографі.

Фільм "Іржа" розповідає історію 13-річного хлопчика, який, покинутий напризволяще після смерті батьків у Вайомінгу в 1880-х роках, тікає разом зі своїм дідусем, якого засудили до повішення за випадкове вбивство. 

"Зберегти художнє бачення Гатчінс, попри те, що це було надзвичайно складним завданням для всієї знімальної групи, було справді важливо для режисерів, які сподівалися виконати свій обов’язок завершити її роботу. Завдяки майстерності Клайн операторська робота залишається незмінною протягом усього фільму", – прокоментували організатори EnergaCamerimage.

Директор фестивалю Марек Зидович зазначив, що EnergaCamerimage був важливою подією для української кінематографістки. На кінофестивалі в 2021 році, який відбувся через кілька тижнів після трагедії, вшанували пам’ять Галини хвилиною мовчання, а група операторів обговорила безпеку на знімальному майданчику. 

"Тепер ми знову разом з кінематографістами та кіноманами матимемо особливу нагоду згадати її", - додав Зидович.

Гатчінс високо цінили як талановиту операторку. Вона працювала над фільмами "Заклятий ворог" 2020 року, "Сліпий вогонь" 2020 року та "Дарлін" 2019 року. Її посмертно зробили почесним членом Американського товариства кінематографістів. Крім того, AFI заснував Меморіальний стипендіальний фонд Галини Гатчінс.

Раніше повідомлялося, що після поновлення роботи над фільмом сценарій переписали і сцену, під час репетиції якої сталася трагедія, видалили.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагала зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. 

12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення.

Гутьєррес-Рід все ще подає апеляцію на багатьох інших підставах. У вересні спеціальний прокурор Карі Морріссі, призначена розглядати справи про ненавмисне вбивство української операторки Галини Гатчінс, попросила суддю переглянути її рішення про зняття звинувачення з актора Алека Болдвіна. Вона зауважила також, що уряд може подати апеляцію на відновлення справи.

Теги:
Культура
Польща
кінофестиваль
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