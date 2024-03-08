Убивство українки Гатчінс: після вироку зброярці Алек Болдвін проситиме знаменитостей свідчити на його захист

Про це пише TMZ.

Американський актор Алек Болдвін, імовірно, захоче заручитися підтримкою інших знаменитостей під час судового розгляду у його справі про ненавмисне вбивство Галини Гатчінс, який почнеться 9 липня. Джерела, обізнані зі справою, повідомили виданню, що команда актора розглядає можливість складання списку відомих людей, які б могли свідчити на користь Алека під час судового процесу.

Імена зірок не уточнили, але зауважили, що це будуть ті самі люди, які вже виступали на захист Алека Болдвіна. Зокрема, за словами інсайдерів, Болдвін і його команда, ймовірно, будуть придивлятися до громадських діячів, які обдумували питання про те, чи можна притягнути актора до відповідальності за зброю на знімальному майданчику.

Джерела кажуть, що цей список свідків ще не сформований. Наразі Алека публічно підтримали кілька зірок, які назвали божевіллям напади на актора за те, що не входить у зону його відповідальності на зйомках. Серед них були Дебра Мессінг, Міккі Рурк, DJ Qualls, Френсіс Фішер (яка також знімалася в "Іржі") тощо.

"Що б не знадобилося Алеку, я буду там на 100%. Зброярка на 100% відповідає за будь-яку зброю, передану акторові. Особливо за актора, який не мав досвіду роботи зі зброєю", - наголосив Міккі Рурк.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться у 9 липня.