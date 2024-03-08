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Убивство українки Гатчінс: після вироку зброярці Алек Болдвін проситиме знаменитостей свідчити на його захист

8 березня, 2024 п'ятниця
12:54
Кіно Алек Болдвін

Після визнання судом винною у вбивстві Галини Гатчінс зброярки Ганни Гутьєррес-Рід актор Алек Болдвін, який також проходить по цій справі, звернеться до колег по підтримку

Про це пише TMZ.

Американський актор Алек Болдвін, імовірно, захоче заручитися підтримкою інших знаменитостей під час судового розгляду у його справі про ненавмисне вбивство Галини Гатчінс, який почнеться 9 липня. Джерела, обізнані зі справою, повідомили виданню, що команда актора розглядає можливість складання списку відомих людей, які б могли свідчити на користь Алека під час судового процесу. 

Імена зірок не уточнили, але зауважили, що це будуть ті самі люди, які вже виступали на захист Алека Болдвіна. Зокрема, за словами інсайдерів, Болдвін і його команда, ймовірно, будуть придивлятися до громадських діячів, які обдумували питання про те, чи можна притягнути актора до відповідальності за зброю на знімальному майданчику.

Джерела кажуть, що цей список свідків ще не сформований. Наразі Алека публічно підтримали кілька зірок, які назвали божевіллям напади на актора за те, що не входить у зону його відповідальності на зйомках. Серед них були Дебра Мессінг, Міккі Рурк, DJ Qualls, Френсіс Фішер (яка також знімалася в "Іржі") тощо.

"Що б не знадобилося Алеку, я буду там на 100%. Зброярка на 100% відповідає за будь-яку зброю, передану акторові. Особливо за актора, який не мав досвіду роботи зі зброєю", - наголосив Міккі Рурк.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться у 9 липня.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

Теги:
Культура
Кримінал
США
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