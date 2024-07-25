Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії

Про це інформує Держкіно.

"13 серпня о 20:00, в малайзійському місті Куала-Лумпур, у GSC Quill City Mall, відбудеться показ українського фільму "Смак свободи" режисера Олександра Березаня", - йдеться у повідомленні.

Фільм знятий за мотивами рецептів Ольги Франко. Її кулінарна книга "Перша українська загальнопрактична кухня" була натхненням для творців стрічки.

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"Смак свободи" розкриває історію головної героїні Варі, роль якої виконала акторка і блогерка Ірина Кудашова. Варя понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти, усі двері зрештою відчиняються.

У головних ролях Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко