"Викрили для всього світу звірства Росії": Зеленський подякував команді фільму "20 днів у Маріуполі"

Про це він повідомив у Facebook.

Президент України Володимир Зеленський подякував команді документального фільму "20 днів у Маріуполі" під час особистої зустрічі із режисером, воєнним кореспондентом Associated Press Мстиславом Черновим. Фільм показує перші 20 днів вторгнення у Маріуполь через історії людей - свідків і жертв злочинів російської армії.

"Вдячний команді, яка створила цей дуже важливий фільм, за те, що вони викрили для всього світу звірства Росії проти нашого народу. Ця жахлива та правдива розповідь має критично важливе значення для протидії російській брехні, утримання України в центрі уваги та для розуміння, що наша держава має виграти цю війну, а Росія має бути притягнута до відповідальності", - наголосив президент.

Зеленський подякував команді за їхню безстрашну й невтомну роботу та побажав успіхів у номінації на "Оскар", церемонія якого відбудеться 10 березня.

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Документалка посіла 4-те місце у списку найкращих фільмів у Великій Британії та 6-те - у США, складених виданням The Guardian.

Видання ІndieWire, яке спеціалізується на кіноіндустрії та кінооглядах, також назвало найкращі художні та документальні фільми 2023 року. Воно зібрало думку 158 кінокритиків з усього світу, і "20 днів у Маріуполі" опинився у топ-10 найкращих документалок року.

У листопаді українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному фестивалі документального кіно IDFA 2023 в Амстердамі.

Стрічка також отримала дві номінації на британську премію BAFTA - найкращий документальний фільм і фільм іноземною мовою.