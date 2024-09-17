Вийшов новий трейлер історичної драми "БожеВільні" про каральну психіатрію в СРСР

Трейлер оприлюднили на YouTube.

Зʼявився новий трейлер історичної драми "БожеВільні" Дениса Тарасова, події якої розгортаються в 1970-х роках. Сюжет розгортається навколо Андрія Довженка – молодого, творчого, волелюбного чоловіка, що стикається зі страшною правдою. Отримавши за любов до забороненої в СРСР західної рок-музики тавро "антирадянський елемент" і потрапивши в лещата жорстокої радянської системи, він з’ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею вирушають не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу. Вони отримують як вирок вигаданий в кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія".

Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби з нею.

Творці фільму відзначають, що це перша у світовому кінематографі ігрова кінострічка, в якій порушується тема каральної психіатрії. Каральна психіатрія від кінця 1960-х років була одним із найжорстокіших винаходів радянського строю, спрямованих на підкорення особистості та придушування будь-якого спротиву в зародку.

В український прокат фільм вийде 31 жовтня.

Ролі виконали Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Сергій Кисіль, Анастасія Пустовіт, Дмитро Олійник, Євген Черников, Олег Стефан, Артем Мартинішин, Олесь Каціон, Олег Стальчук, Віктор Жданов.