Вийшов трейлер фільму "Медовий місяць" про пару, яка застрягла в квартирі на Київщині під час російської окупації
Романтичний трилер "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної про пару, яка опиняється в пастці у квартирі, не встигнувши виїхати до того, як росіяни окупували місто, вийде в прокат 11 вересня
Про це повідомляє Держкіно.
Повнометражний дебют української режисерки Жанни Озірної "Медовий місяць", який взяв участь у низці міжнародних кінофестивалів і отримав нагороди, вийде в український прокат.
"Медовий місяць" — це український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення. Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва.
Як зазначається в описі стрічки на офіційній сторінці проєкту у facebook, головні герої Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає все зайве — лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.
"Я хотіла зробити фільм, де б кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою", — пояснила режисерка стрічки Жанна Озірна.
Разом з датою прокату команда представила офіційний постер та трейлер фільму.
фото: facebook-сторінка фільму
Фільм адаптований для осіб з порушеннями зору та слуху. Спеціальні версії фільму працюватимуть через платформу Kinozir.com.
"Медовий місяць" уже отримав визнання, взявши участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу. Так, стрічка здобула гран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025 році.
- Світова премʼєра фільму пройшла на Венеційському кінофестивалі у вересні 2024 року.
- "Медовий місяць" отримав Гран-прі "Золотий атлас" на кінофестивалі у французькому Аррасі (Arras Film Festival).
- Гран-прі кінофестивалю "Молодість" отримала стрічка "Медовий місяць" української режисерки Жанни Озірної. Вона отримала "Скіфського оленя" та приз у розмірі 5 тисяч доларів.
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