Вийшов трейлер фільму "Медовий місяць" про пару, яка застрягла в квартирі на Київщині під час російської окупації

Про це повідомляє Держкіно.

Повнометражний дебют української режисерки Жанни Озірної "Медовий місяць", який взяв участь у низці міжнародних кінофестивалів і отримав нагороди, вийде в український прокат.

"Медовий місяць" — це український романтичний трилер про перші дні повномасштабного вторгнення. Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва.

Як зазначається в описі стрічки на офіційній сторінці проєкту у facebook, головні герої Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотно змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає все зайве — лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

"Я хотіла зробити фільм, де б кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою", — пояснила режисерка стрічки Жанна Озірна.

Разом з датою прокату команда представила офіційний постер та трейлер фільму.

фото: facebook-сторінка фільму

Фільм адаптований для осіб з порушеннями зору та слуху. Спеціальні версії фільму працюватимуть через платформу Kinozir.com.

"Медовий місяць" уже отримав визнання, взявши участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу. Так, стрічка здобула гран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025 році.