Замість 12+ буде 15+: у Великій Британії посилять вікові обмеження для зображень сцен сексу

Про це пише BBC.

Британська рада з класифікації фільмів (BBFC) уперше за 5 років провела велике дослідження аудиторії та виявила стурбованість людей тим, скільки сцен сексу та оголеного тіла можуть побачити глядачі віком до 15 років. BBFC опитала 12 тис. людей, щоб дізнатися, як змінилося ставлення до сексу, насильства, вживання наркотиків і використання мови на екрані.

За результатами дослідження планується змінити рейтинг фільмів "12/12A" на "15". Рейтинг "12" означає, що для перегляду фільму глядач повинен бути старше 12 років, а "12A" - що діти до 12 років можуть дивитися фільм лише у супроводі дорослих.

До фільмів із такими рейтингами чинними правилами встановлено вимоги, що секс "може бути коротко й непомітно зображений", а оголеність у сексуальному контексті "має бути короткою та непомітною".

У фільмі з рейтингом "15" секс може бути показаний, "але зазвичай без значних деталей", тоді як сексуальне оголення дозволене, "але демонстрація деталей, ймовірно, буде короткою або представлена в комічному контексті".

Востаннє таке дослідження BBFC проводила у 2019 році. Сексуальне насильство залишається найбільшою проблемою для британської аудиторії. Однак з 2019 року зображення самогубств і самоушкоджень піднялося на друге місце за кількістю проблем.

Організація також виявила, що люди зараз більше стурбовані зображеннями насильства на екранах. У дослідженні ідеться, що в майбутньому може знадобитися більш високий рейтинг насильства для всіх вікових категорій.



