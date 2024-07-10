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Зʼявився перший трейлер "Гладіатора II" Рідлі Скота з Полом Мескалем та Педро Паскалем

10 липня, 2024 середа
15:00
Кіно "Гладіатор ІІ"

Студія Paramount Pictures показала офіційний трейлер другої частини історично-драматичного бойовика "Гладіатор" та назвала дату виходу в кінопрокат

Зміст

Трейлер оприлюднили на YouTube прокатника B&H Film Distribution Company.

Студія Paramount Pictures випустила трейлер другої частини історичного драматичного бойовика від легендарного режисера Рідлі Скотта. "Гладіатор II", який виходить через 24 роки після оригінального фільму, продовжує епічну сагу про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються в Стародавньому Римі.

За сюжетом декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти в Колізей після того, як його дім зруйнували імператори-тирани, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти у собі сили забути минуле, та повернути Риму і його народу колишню славу.

Головні ролі у новій стрічці виконують Педро Паскаль та Пол Мескал, до акторського складу також доєднався Дензел Вашингтон.

В український прокат "Гладіатор II" виходить 14 листопада 2024 року.

На початку року виконавець головної ролі Пол Мескаль поділився, що боїться впасти у глибоку депресію, якщо "Гладіатор II" зробить його ще популярнішим.


 

Теги:
Культура
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