Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню та відведення військових від кордону
Киргизія та Таджикистан домовилися про повне припинення вогню на кордоні, а також про відведення до місць дислокації військ, стягнутих до кордону
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Прикордонну службу Киргизії.
"За підсумками переговорів повноважного представника президента Киргизстану в Баткенській області Абдікаріма Алімбаєва і прикордонного представника республіки по Баткенському напрямку Киялбека Толонбаєва з губернатором Согдійської області Таджикистану Раджаббою Ахмадзода та прикордонних представників республіки досягнуто домовленості про припинення вогню та відведення стягнутих до кордону військ до місць постійної дислокації", - повідомили у відомстві.
Під час переговорів сторони домовилися про відкриття руху автошляхом Баткен-Ісфана (Киргизстан), а також спільне патрулювання співробітниками правоохоронних органів Киргизії Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.
У переговорах також взяли участь представники правоохоронних органів Киргизстану і Таджикистану.
Довідка: 27 січня ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася через перекриття дороги Баткен - Ісфана. Після переговорів між прикордонними представниками Киргизстану і Таджикистану ділянку дороги відкрили. Але потім розпочалася перестрілка між підрозділами прикордонних військ двох країн.
За даними МОЗ Киргизстану, під час перестрілки поранення отримали семеро людей. МНС Киргизстану інформує, що з прикордонної з Таджикистаном зони евакуювали майже 1,5 тис. людей.
Про постраждалих серед військових та мирних громадян також заявляє таджицька сторона.
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