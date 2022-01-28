Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню та відведення військових від кордону

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на Прикордонну службу Киргизії.



"За підсумками переговорів повноважного представника президента Киргизстану в Баткенській області Абдікаріма Алімбаєва і прикордонного представника республіки по Баткенському напрямку Киялбека Толонбаєва з губернатором Согдійської області Таджикистану Раджаббою Ахмадзода та прикордонних представників республіки досягнуто домовленості про припинення вогню та відведення стягнутих до кордону військ до місць постійної дислокації", - повідомили у відомстві.



Під час переговорів сторони домовилися про відкриття руху автошляхом Баткен-Ісфана (Киргизстан), а також спільне патрулювання співробітниками правоохоронних органів Киргизії Таджикистану прикордонних районів з метою недопущення конфліктів.



У переговорах також взяли участь представники правоохоронних органів Киргизстану і Таджикистану.



Довідка: 27 січня ситуація на киргизько-таджицькому кордоні загострилася через перекриття дороги Баткен - Ісфана. Після переговорів між прикордонними представниками Киргизстану і Таджикистану ділянку дороги відкрили. Але потім розпочалася перестрілка між підрозділами прикордонних військ двох країн.



За даними МОЗ Киргизстану, під час перестрілки поранення отримали семеро людей. МНС Киргизстану інформує, що з прикордонної з Таджикистаном зони евакуювали майже 1,5 тис. людей.



Про постраждалих серед військових та мирних громадян також заявляє таджицька сторона.



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