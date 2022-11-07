Кіт Степан став амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру"
Блогер-мільйонник - кіт Степан став третім амбасадором проєкту "Збережіть українську культуру"
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Харківський кіт Степан, який має 1,3 млн підписників у Instagram став амбасадором проєкту від МКІП "Збережіть українську культуру".
Повідомляється, що це вже третя зірка, яка долучилася до ініціативи. Проєкт спрямований на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури.
В інстаграмі кіт Степан закликав підписників допомогти культурним об'єктам України.
"Біля мене мініатюра літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, який у травні росіяни повністю знищили ракетним обстрілом. На жаль, в Україні таких знищених музеїв багато. За 8 місяців війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 об'єкти української культурної спадщини та культурної інфраструктури. Збитки вже становлять сотні мільйонів гривень. Але хороша новина у тому, що завдяки проєкту "Збережіть українську культуру", який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України кожен із нас може підтримати українську культуру", - пише блогер.
Кіт Степан просить пожертвувати гроші на платформі MKIP.
- 28 березня кіт Степан зібрав понад $10 тис. та перерахував їх на благодійність.
- 9 квітня повідомляли, що кота Степана номіновано на "Оскар" серед блогерів, а кошти з продажу квитків підуть на допомогу українцям.
- Станом на 6 травня Мінкульт зафіксував 300 воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини.
- Україна спільно з Латвією відновлюватиме пошкоджені росіянами пам'ятки культури завдяки 3D-сканерам.
- Кіт Степан із Харкова 18 травня отримав Influencers and Bloggers Awards у Каннах.
- 22 серпня в Україні запустили проєкт "Збережіть українську культуру", який допоможе зібрати кошти на відновлення зруйнованої армією РФ спадщини.
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