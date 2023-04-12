Китай 16-18 квітня планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню, - Reuters
Китай планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню з 16 по 18 квітня, що може суттєво вплинути на польоти цивільної авіації в регіоні
Про це повідомили чотири джерела, обізнані з питанням, пише Reuters.
Посадовці за межами Китаю на умовах анонімності заявили, що заборона порушить роботу північного регіону польотної інформації Тайваню (FIR) і що вони не знають про причини обмежень.
Це відбувається в той час, коли Китай завершує кількаденні військові навчання навколо самоврядного Тайваню. Їх розпочато у відповідь на нещодавню зустріч президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін.
Один високопоставлений чиновник, який безпосередньо знайомий із цією справою, сказав, що заборона на польоти вплине на 60%-70% рейсів між Північно-Східною та Південно-Східною Азією, а також рейсів між Тайванем і Південною Кореєю, Японією та Північною Америкою.
За даними OPSGROUP, кооперативу авіаційної промисловості, який надає консультації щодо ризиків польотів, попередні обмеження, запроваджені під час китайських військових навчань у серпні минулого року, призвели до значних збоїв у польотах у регіоні, та додаткових витрат палива.
- Нагадаємо, 8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після візиту лідерки острова до США, під час яких змоделював точкові удари по острову.
- Сьогодні, 12 квітня, міністр закордонних справ Джозеф Ву Тайваню заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
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