Про це повідомили чотири джерела, обізнані з питанням, пише Reuters.

Посадовці за межами Китаю на умовах анонімності заявили, що заборона порушить роботу північного регіону польотної інформації Тайваню (FIR) і що вони не знають про причини обмежень.

Це відбувається в той час, коли Китай завершує кількаденні військові навчання навколо самоврядного Тайваню. Їх розпочато у відповідь на нещодавню зустріч президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті в Каліфорнії, яка розлютила Пекін.

Один високопоставлений чиновник, який безпосередньо знайомий із цією справою, сказав, що заборона на польоти вплине на 60%-70% рейсів між Північно-Східною та Південно-Східною Азією, а також рейсів між Тайванем і Південною Кореєю, Японією та Північною Америкою.

За даними OPSGROUP, кооперативу авіаційної промисловості, який надає консультації щодо ризиків польотів, попередні обмеження, запроваджені під час китайських військових навчань у серпні минулого року, призвели до значних збоїв у польотах у регіоні, та додаткових витрат палива.