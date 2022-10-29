Про це в ефірі Еспресо заявив китаєзнавець Олексій Коваль.

"Китай допомагає Росії, але з зиском для себе. Якщо Росія продає зараз вугілля двічі дешевше, ніж воно коштує на світовому ринку - то чому б його не купувати. Для Китаю це нормальна практика - користуватися тими умовами, в які Росія сама себе загнала", - зазначив він.

На його думку, Китай надалі матиме зиск з того, що Росія робить.

"Це не значить, що він допомогає їй, тобто Путін незадоволений тим, як Китай допомагає - він очікував більшої та активнішої підтримки. Така ситуація збережеться - Китай буде використовувати РФ в її теперішніх умовах", - підсумував Коваль.