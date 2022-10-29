Китай має зиск з РФ, а Путін не задоволений рівнем підтримки Пекіну, - китаєзнавець Коваль
Китай буде використовувати РФ в її теперішніх умовах, президент Володимир Путін незадоволений допомогою КНР - він очікував більшої та активнішої підтримки
Про це в ефірі Еспресо заявив китаєзнавець Олексій Коваль.
"Китай допомагає Росії, але з зиском для себе. Якщо Росія продає зараз вугілля двічі дешевше, ніж воно коштує на світовому ринку - то чому б його не купувати. Для Китаю це нормальна практика - користуватися тими умовами, в які Росія сама себе загнала", - зазначив він.
На його думку, Китай надалі матиме зиск з того, що Росія робить.
"Це не значить, що він допомогає їй, тобто Путін незадоволений тим, як Китай допомагає - він очікував більшої та активнішої підтримки. Така ситуація збережеться - Китай буде використовувати РФ в її теперішніх умовах", - підсумував Коваль.
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