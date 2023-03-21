Про це інформує в Медіацентрі керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.

"Ми бачимо зусилля китайської сторони залучити українську сторону до так званих мирних переговорів. Це було видно і по риториці китайських лідерів до самого візиту, і під час самого візиту. Крім того, ж деякі ознаки, що чинився, можна сказати, тиск на українську дипломатію – китайська сторона намагалася з’ясувати наскільки Україна готова до цих переговорів", – сказав Пойта.

Експерт наголосив, що намагання Китаю з'ясувати готовність України до так званих мирних переговорів з Росією відбувалося і на експертному рівні.

"Декілька днів тому ми провели дискусії з китайськими експертами, які прямо афілійовані з китайським урядом, в тому числі й з міністерством закордонних справ, міністерством оборони. І ми бачили дуже чітке намагання Китаю з’ясувати, чи Україна готова до мирних переговорів на умовах РФ, без виведення російських військ з території України. Вони намагалися переконати нас у тому, що це необхідно", – підкреслив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Пойта додав, жодні аргументи не діяли на китайську сторону.