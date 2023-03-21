Китай намагається залучити Україну до мирних переговорів на умовах РФ і не сприймає жодних аргументів, - військовий експерт
Китайська сторона намагалася з'ясувати, наскільки Україна готова до так званих мирних переговорів на умовах РФ та переконати у їх необхідності
Про це інформує в Медіацентрі керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.
"Ми бачимо зусилля китайської сторони залучити українську сторону до так званих мирних переговорів. Це було видно і по риториці китайських лідерів до самого візиту, і під час самого візиту. Крім того, ж деякі ознаки, що чинився, можна сказати, тиск на українську дипломатію – китайська сторона намагалася з’ясувати наскільки Україна готова до цих переговорів", – сказав Пойта.
Експерт наголосив, що намагання Китаю з'ясувати готовність України до так званих мирних переговорів з Росією відбувалося і на експертному рівні.
"Декілька днів тому ми провели дискусії з китайськими експертами, які прямо афілійовані з китайським урядом, в тому числі й з міністерством закордонних справ, міністерством оборони. І ми бачили дуже чітке намагання Китаю з’ясувати, чи Україна готова до мирних переговорів на умовах РФ, без виведення російських військ з території України. Вони намагалися переконати нас у тому, що це необхідно", – підкреслив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Пойта додав, жодні аргументи не діяли на китайську сторону.
- У понеділок, 20 березня, в Москві відбулася неофіційна зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.
- У вівторок, 21 березня, у Кремлі розпочалася офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю СІ Цзіньпіна, під час якої обговорювалась економічна співпраця між країнами.
- Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 рр., керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що Китаю потрібно максимально швидко досягти рівня ядерного потенціалу США та Росії.
- Дипломат Валерій Чалий зазначив, що Китай цікавить збільшення свого ядерного потенціалу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має ознак постачання Китаєм летальної зброї для РФ, проте Росія зверталась з цим проханням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.25
Купівля 38.25Продаж 39.01
-
EUR
Купівля 40.38Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе