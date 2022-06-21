Китай не дозволить Росії дестабілізувати Казахстан, - Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Китай не дозволить країні-агресорці Російській Федерації дестабілізувати Казахстан, адже Піднебесна зацікавлена у цій країні Центральної Азії
Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Китайська Народна Республіка не дозволить Російські Федерації дестабілізувати Казахстан. Китай дуже послідовно збільшує свій вплив у країнах Центральної Азії. Казахстан прекрасно розуміє, що накладені на Росію санкції є безпрецедентними, підтримка Заходу України у війні з РФ також є безпрецедентною. Тому в Казахстані не робитимуть ставки на підтримку Російської Федерації", - зазначив Клімкін.
Дипломат додав, що про розвал ОДКБ говорити зарано, але самостійність Казахстану зростатиме.
"Казахстан буде маневрувати. В країні поступово формується національно й державно орієнтована еліта. Водночас не варто говорити про розвал ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред), але можна говорити про окрему й незалежну позицію Казахстану, який є достатньо сильним. Президент Касим-Жомарт Токаєв обговорив це з ключовими гравцями, в тому числі з китайцями. Піднебесна буде надалі підтримувати Казахстан", - зауважив Павло Клімкін.
- 17 червня під час сесії з Володимиром Путіним президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнає "Л/ДНР" як держави.
- 18 червня стало відомо, що Токаєв не прийняв від керівництва Російської Федерації орден Олександра Невського.
- 19 червня зʼявилася інформація, що Росія припиняє відвантаження казахстанської нафти після заяв Токаєва на ПМЕФ, Казахстан натомість блокує на своїй території 1700 вагонів з російським вугіллям.
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