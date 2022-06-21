Китай не дозволить Росії дестабілізувати Казахстан, - Павло Клімкін

Дипломат висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Китайська Народна Республіка не дозволить Російські Федерації дестабілізувати Казахстан. Китай дуже послідовно збільшує свій вплив у країнах Центральної Азії. Казахстан прекрасно розуміє, що накладені на Росію санкції є безпрецедентними, підтримка Заходу України у війні з РФ також є безпрецедентною. Тому в Казахстані не робитимуть ставки на підтримку Російської Федерації", - зазначив Клімкін.

Дипломат додав, що про розвал ОДКБ говорити зарано, але самостійність Казахстану зростатиме.

"Казахстан буде маневрувати. В країні поступово формується національно й державно орієнтована еліта. Водночас не варто говорити про розвал ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку, - ред), але можна говорити про окрему й незалежну позицію Казахстану, який є достатньо сильним. Президент Касим-Жомарт Токаєв обговорив це з ключовими гравцями, в тому числі з китайцями. Піднебесна буде надалі підтримувати Казахстан", - зауважив Павло Клімкін.

17 червня під час сесії з Володимиром Путіним президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна не визнає "Л/ДНР" як держави.

18 червня стало відомо, що Токаєв не прийняв від керівництва Російської Федерації орден Олександра Невського.

19 червня зʼявилася інформація, що Росія припиняє відвантаження казахстанської нафти після заяв Токаєва на ПМЕФ, Казахстан натомість блокує на своїй території 1700 вагонів з російським вугіллям.

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