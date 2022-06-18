Токаєв відмовився від російського ордену, - ЗМІ

Нагородити його мали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ). Про це в суботу, 18 червня 2022 року, у себе на ТГ-каналі повідомив казахстанський політолог Єрбол Єдилов.

"За інформацією деяких джерел, учора (17 червня, - ред.) російська сторона запропонувала нагородити Касима-Жомарта Токаєва орденом Олександра Невського. Глава держави подякував за надану честь. Проте ним було ухвалено рішення до завершення його президентських повноважень не приймати ані вітчизняні, ані закордонні нагороди", - зазначив Єдилов.

За словами політолога, з цієї ж причини під час нещодавнього візиту до Бішкека очільник Казахстану відмовився від найвищого киргизького ордена "Манас" першого ступеня.

У відповідь на запит казахстанського порталу Tengrinews.kz речник Токаєва Руслан Желдибай підтвердив повідомлення Єдилова щодо ордену Олександра Невського.

Довідка

Казахстан відмовився скеровувати свої війська для наступу на Україну ще 26 лютого. Згодом він взагалі оголосив про нейтралітет у конфлікті. Також країна надавала гуманітарну допомогу Україні та заявила, що не має наміру сприяти Росії у тому, щоби обходити санкції.

6 квітня Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України.

Нагадаємо, під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ДНР/ЛНР".

При цьому Токаєв на форумі офіційно зустрічався як з Путіним, так і з керівниками Татарстану і Башкортостану Рустамом Мінніхановим та Радієм Хабіровим.

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